Издание VG связалось с бывшей девушкой Легрейда, которая пожелала остаться анонимной. Публичные заявления Легрейда стали для нее неожиданностью.

Смотрите также Украинский фигурист из Херсона зажег на Олимпиаде и установил невероятный рекорд

Как биатлонист Легрейд признался в измене на Олимпиаде?

Титулованный норвежский биатлонист Легрейд – олимпийский чемпион Пекина-2022 и семикратный чемпион мира – завоевал бронзовую награду в индивидуальной гонке на 20 километров на Играх в Милане.

Однако вместо радости от полученной медали спортсмен не сдержал слез перед телекамерами и признался, что изменил своей девушке - пишет BBC.

Биатлонист добавил, что после своего поступка пережил "худшую неделю" в жизни.

Как бывшая девушка Легрейда отреагировала на признание?

Прежде всего поздравила товарища по команде Легрейда, Йохана-Олава Ботна, с получением золотой медали в тех же гонках на Олимпиаде-2026. Она добавила, что ее тронуло видеть, что Легрейд был среди участников этой победы.

Девушка сказала, что не хотела оказаться в ситуации с изменой своего бывшего парня и ей очень больно из-за этого. Также добавила, что они общались и он знает ее позицию. Она отметила, что ей трудно простить измену, даже после того, как ему удалось признаться в любви на глазах у всего мира.

Девушка также выразила искреннюю благодарность своей семье и друзьям, которые поддерживали ее в течение этого непростого времени, а также всем другим, кто думал о ней и сочувствовал, даже не зная, кто она на самом деле.

Первые результаты Норвегии на Олимпиаде-2026