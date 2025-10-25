Чи замінить Ярмоленко Шовковського: президент Динамо прокоментував чутки

Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на інсайд про можливі зміни на тренерському містку. За інформацією ЗМІ, столичний клуб може очолити Андрій Ярмоленко.

Напередодні з'явилася новина, начебто Андрій Ярмоленко стане граючим тренером Динамо. Президент столичного клубу Ігор Суркіс дав однозначну відповідь на гарячу тему, пише 24 Канал з посиланням на BLIK.UA.

Що сказав Суркіс про призначення Ярмоленка?

Ігор Михайлович заперечив інсайд про призначення головним тренером команди Андрія Ярмоленка.

Це повна маячня, а нісенітниці я не коментую,

– заявив Ігор Суркіс.

Зазначимо, що чутки про заміну Андрієм Ярмоленком Олександра Шовковського з'явилися напередодні центрального матчу 10-го туру УПЛ Динамо – Кривбас. Попереду киян очікують два поспіль протистояння з донецьким Шахтарем: у Кубку України (29 жовтня) та чемпіонаті України (2 листопада).

Наразі у команди Олександра Шовковського неприємна серія з шести матчів без перемог. У разі посилення кризи на тренерському містку Динамо можуть відбутися зміни.

Хто може очолити Динамо?