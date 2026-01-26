Там Еліна Світоліна вже пробилася до чвертьфіналу. Наступною її суперницею стане чинна третя ракетка світу Коко Гофф, інформує 24 Канал.

Читайте також Світоліна залишила меседж українцям після перемоги над першою ракеткою Росії на Australian Open

Хто фаворит у матчі Світоліна – Гофф?

Це буде четверте очне протистояння між тенісистками. Наразі мінімальну перевагу має американка з рахунком 2:1 (дані Flashscore).

Вперше вони зустрічалися також на Australian Open. У 2021 році на стадії 1/32 фіналу тріумфувала Світоліна, здолавши опонентку у двох сетах – 6:4, 6:3.

А ось наступні два поєдинки залишилися за Гофф. У 2024 році вона переграла українку спочатку на турнірі в Окленді, а згодом на US Open – обидві зустрічі тривали по три партії, де перша з них залишалася за Еліною.

Зазначимо, що тенісистки визначатимуть сильнішу 27 січня. Переможниця у півфіналі зіграє проти Арини Сабалєнко або Іви Йович.

Прогноз букмекера

Гофф є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу американки дають коефіцієнт 1,44. Шанси Світоліної оцінюють у 2,71. На думку букмекерів, поєдинок буде доволі конкурентним. На тотал геймів більше 20,5 виставлений коефіцієнт 1,66, тоді як ТМ 20,5 – 2,10. Коефіцієнт на те, що Еліна виграє бодай один сет, дорівнює 1,62, що вона переможе з рахунком 2:0 – 4,75.

*Коефіцієнти подані станом на 22:30 25.01.2026.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як Гофф і Світоліна виступають у 2026 році?