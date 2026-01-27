Світоліна присвятила перемогу Україні після історичного тріумфу на Australian Open

У вівторок, 27 січня, Еліна Світоліна провела чвертьфінальний поєдинок на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Її суперницею була зіркова американка Коко Гофф.

Українка не залишила жодних шансів третій ракетці світу, розгромивши її з рахунком 6:1, 6:2. Це була четверта очна зустріч між суперницями й у ній Еліна відновила паритет в історії протистоянь, інформує 24 Канал.

Читайте також Легендарна Серена Вільямс може відновити тенісну кар'єру

Що сказала Світоліна після матчу?

Одразу після перемоги одеситка згадала про своїх земляків. Вона написала на відеокамері: "Україно – для тебе".



Світоліна присвятила вихід у півфінал AO-2026 українцям / Скриншот з трансляції

Після гри під час флешінтерв'ю українка прокоментувала свій тріумф, який забезпечив їй повернення в топ-10 світового рейтингу. Вона була задоволена та визнала з посмішкою, що це був дійсно непоганий для неї день.

Дуже задоволена турніром наразі. Це завжди було мрією повернутися в першу десятку рейтингу після перерви через материнство, це завжди було моєю ціллю. На жаль, цього не сталося минулого року та коли ми готувалися до сезону я казала моєму тренеру: "Я досі хочу повернутися в десятку". Це було моєю метою на цей рік,

– сказала Світоліна.

Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Гофф

Зазначимо, що у півфіналі Еліна зіграє проти першої ракетки світу Арини Сабалєнко. Вона у своєму чвертьфіналі переграла Іву Йович з рахунком 6:3, 6:0.

Раніше Світоліна шість разів протистояла "нейтральній" тенісистці. У цих протистояннях вона здобула одну перемогу.

Що означає вихід Світоліної у півфінал Australian Open?