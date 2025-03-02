Трампу дісталося від Світоліної через його політику щодо України

Президент США Дональд Трамп висловив низку контроверсійних заяв щодо війни в України. Діяльність його адміністрації розкритикувала перша ракетка України Еліна Світоліна.

Президент США пішов на зустріч російському диктатору Владіміру Путіну, пообіцявши скасувати санкції та відновити партнерські відносини. Натомість Україна, яка стікає кров'ю через агресію Росії, не отримала жодних безпекових гарантій від Дональда Трампа, пише 24 Канал.

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Світоліна: Трамп ухвалив рішення, що завдають шкоди українцям

Ба більше, Білий дім розглядає варіант із зупиненням будь-якої допомоги Україні. Політику одіозного президента США розкритикувала українська тенісистка Еліна Світоліна. Спортсменка в інтерв'ю The Athletic звернула увагу світової громадськості на скандальні рішення Трампа.

"Ми переживаємо неймовірні виклики, тиск і просто не знаємо, що на нас чекає завтра.

Зараз ми об'єднані ще більше, бо відчуваємо, що Сполучені Штати мало допомагають нам упродовж останніх кількох тижнів. Тож ми маємо об'єднатися, ми маємо допомагати одне одному – заради країни, яку любимо.

Трамп тільки прийшов, але вже ухвалив багато рішень, які завдають серйозної шкоди українцям. Мені дуже сумно за всіх невинних людей", – сказала Світоліна.

Нагадаємо, що під час останньої зустрічі в Овальному кабінеті відбувся конфлікт між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Президенту України довелося достроково залишити Білий дім, не підписавши угоду про партнерство.

Лідера нашої держави підтримали багато діячів спорту, в тому числі Ярослава Магучіх, Ольга Харлан, Андрій Шевченко, Жан Беленюк.

Натомість за Дональда Трампа заступилися скандальні Тайсон Ф'юрі та Джейк Пол.