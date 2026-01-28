Там Еліна Світоліна демонструє неймовірну форму. Вона вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу Australian Open, де зіграє з чинною першою ракеткою світу Ариною Соболенко, інформує 24 Канал.

Хто фаворит у матчі Світоліна – Соболенко?

Це буде сьоме очне протистояння між тенісистками. Наразі перевагу має "нейтральна" спортсменка з рахунком 5:1 (дані Flashscore).

На турнірах серії Grand Slam, зокрема, вони перетиналися одного разу. Це сталось на Roland Garros-2023. Тоді Еліна у чвертьфіналі поступилась з рахунком – 4:6, 4:6.

Єдину ж перемогу Світоліна здобула у 2020 році. Також у півфіналі на турнірі у Страсбургу вона здолала суперницю у трьох сетах (6:2, 4:6, 6:4), після чого врешті-решт здобула трофей.

Зазначимо, що тенісистки визначатимуть сильнішу 29 січня.

Прогноз букмекера

На сайті betking опубліковані такі коефіцієнти на матч: Світоліна – 3,80, Соболенко – 1,25. На тотал геймів більше 20,5 виставлений коефіцієнт 1,80, тоді як на ТМ 20,5 – 1,86. Коефіцієнт на те, що Еліна забере бодай один сет, дорівнює 2,00, що цього не станеться – 1,71.

*Коефіцієнти подані станом на 15:40 27.01.2026.

Як Світоліна та Соболенко виступають у 2026 році?