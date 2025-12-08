Світоліна і Цуренко підтримали ЗСУ, долучившись до благодійної ініціативи на концерті Вакарчука

Нещодавно у Цюриху (Швейцарія) відбувся концерт Святослава Вакарчука. Українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко завітали на захід.

Ба більше, спортсменки долучилися до благодійної ініціативи, що спрямована на допомогу Збройним Силам України. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Світоліної.

Як Світоліна і Цуренко допомогли ЗСУ?

Українські тенісистки придбали мапу України, яка прикрашена шевронами різних підрозділів ЗСУ. Відповідне фото у інстаграмі опублікувала Світоліна, наголосивши, що війна триває.

Окрім того, тенісистка написала, що кожен має використовувати будь-яку можливість, аби допомогти нашим воїнам, які щодня героїчно боронять країну.

Ми повинні використовувати кожну можливість, щоб підтримувати тих, хто захищає нас щодня,

– написала Світоліна.

Світоліна і Цуренко придбали мапу України / Фото з інстаграму тенісистки

Відзначимо, що Світоліна активно допомагає 13-й бригаді Національної гвардії України – "Хартія".

Що говорила Світоліна про підтримку "Хартії"?

У коментарі Sport.nv.ua перша ракетка України розповіла про підтримку "Хартії". Світоліна зізналася, що усе почалося, коли у 12 років вона переїхала до Харкова.

"Юрій Анатолійович Сапронов дав мені можливість почати професійну кар'єру. У цьому місті мій близький друг Всеволод Кожемяко після початку повномасштабної війни заснував бригаду Хартія. Тоді це була ще маленька бригада добровольців. Я намагалася допомагати з моменту заснування", – поділилася тенісистка.

