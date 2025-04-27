Світоліна запалила у Мадриді: українка ефектно здолала тенісистку родом з Росії

Перша ракетка України продовжує демонструвати топ-рівень на одному з найпрестижніших турнірів на ґрунті. Цього разу перед Світоліною не встояла Єлєна Рибакіна.

Єлєна Рибакіна (Казахстан) – Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (3:6 / 4:6)

У столиці Іспанії в Мадриді цими днями триває тенісний жіночий турнір категорії WTA1000. До 1/16 фіналу дійшли одразу три українки – Юлія Стародубцева, Марта Костюк та Еліна Світоліна, повідомляє 24 Канал.

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Впевнена перемога Еліни

Перші дві змогли сенсаційно здолати своїх опоненток з Росії та вийти в 1/8 фіналу. А ось Світоліній дісталась одна з топ-тенісисток Єлєна Рибакіна. Дівчина є уродженкою країни-терористки, проте виступає під прапором Казахстану.

У 2024 році Еліна двічі програла Єлєні, тому у звітному поєдинку вважалась андердогом. Проте українці вдалось на рівних стартувати проти казашки та дочекатися її помилки на своїх подачах у шостому геймі.

Це дозволило Світоліній виграти перший сет. У другому ж долю сету вирішив ще один брейк від Еліни у третьому геймі. Після того, як перевага опинилась на боці українки, вона вже остаточно довела партію до перемоги.

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Таким чином, Еліна стала третьою нашою представницею в 1/8 фіналу. Її опоненткою стане грецька спортсменка Марія Саккарі. У свою чергу Стародубцева та Костюк битимуться знову проти "нейтральних" тенісисток – Мірри Андрєєвої та Анастасії Потапової відповідно.