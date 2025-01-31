Багаторічний капітан та легенда Шахтаря офіційно продовжить кар'єру у Туреччині
- Тарас Степаненко, який із 2010-го грав за Шахтар, продовжить кар'єру у турецькому Еюпспорі.
- Клубна легенда поїхала у турецьку лігу вслід за нападником "гірників" Данило Сіканом.
Донецький Шахтар продовжує прощатись зі своїми футболістами. Цього разу настала черга багаторічного капітана команди Тараса Степаненка, який поїхав догравати кар'єру у Туреччину.
29 січня вперше стало відомо про перехід 35-річного опорника у турецький Еюпспор. Тарас Степаненко уклав із клубом Суперліги контракт на 1,5 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний акаунт клубу у соцмережі Х.
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Поповнення українського десанту у Туреччині
Досвідчений футболіст переїхав у турецьку лігу за декілька днів після офіційного трансферу нападника Шахтаря Данила Сікана у Трабзонспор. Також у ЗМІ була інформація про інтерес нового клубу Сікана до Олександра Зубкова, але наразі все лише на рівні чуток.
Степаненко ж покинув донецький гранд після понад 14 років у футболці Шахтаря. Тарас виступав за "гірників" із липня 2010-го року, коли перейшов із запорізького Металурга. Тому із донеччанами пройшов тернистий шлях, у якому були і великі злети, і болючі падіння, трофеї та незабутні емоції.
Матч 8-го туру Ліги чемпіонів-2024/2025 проти дортмундської Боруссії став прощальним для Тараса Степаненка у футболці Шахтаря.
Довідка. Портал Transfermarkt оцінює вартість Степаненка у 1,5 мільйона євро.
Вже сьогодні 31 січня новий клуб Степаненка зіграє проти Сівасспора. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.
Головне про кар'єру Тараса Степаненка у Шахтарі
- Від моменту переїзду у клуб із Донецька Степаненко провів за "гірників" неймовірні 439 матчів. У них Тарас забив 29 голів та віддав 25 асистів. Непогана статистика, як для опорника-руйнівника.
- Разом із Шахтарем 35-річний футболіст 10 разів ставав чемпіоном України, виграв 8 Кубків та 7 Суперкубків країни.
- Саме своїми виступами за Шахтар отримав дебютний виклик у збірну України, за яку вже провів 87 матчів (4 голи 1 асист).