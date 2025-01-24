Разом із братом: зірковий норвезький біатлоніст оголосив про завершення кар'єри
- Норвезький біатлоніст Тар'єй Бьо оголосив про завершення кар'єри після сезону 2024/2025, сказавши, що це найкращий момент для виходу зі спорту.
- Брат Тар'єя, Йоганнес Бьо, також оголосив про завершення кар'єри, хоча спочатку планував зробити це після зимової Олімпіади 2026 року.
Відомий біатлоніст Тар'єй Бьо виступив із заявою щодо свого майбутнього. Норвезький спорстмен оголосив про завершення кар'єри.
Сьогодні, 24 січня, Тар'єй Бьо, після перемоги на спринті в межах 6-го етапу Кубка світу в Антгольці, шокував публіку своїм рішенням. Біатлоніст покине спорт наприкінці сезону, повідомляє 24 канал із посиланням на NRK.
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Останній сезон Бьо
Тар'єй Бьо розповів, що він свідомо вирішив завершити виступи після закінчення сезону 2024/2025. Біатлоніст вважає, що це найкращий момент для того, щоб покинути спорт.
Пообіцяв собі, що наступного разу, коли перебуватиму на вершині, то скажу, що йду. Тож ось так вийшло,
– сказав Бьо.
Норвежець заявив, що він продовжує бути серед лідерів біатлону та хоче залишитись на цьому рівні. Зі слів Бьо, спортсмен планує більше часу проводити з дружиною.
Раніше брат Тар'єя, Йоганнес Бьо, також оголосив про завершення кар'єри. Брати хотіли покинути біатлон після зимової Олімпіади у 2026 році, але вирішили змінити плани.