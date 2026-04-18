Онофрійчук тріумфує в Баку: золото в багатоборстві та участь у всіх чотирьох фіналах Кубка світу
- Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла багатоборство на Кубку світу в Баку з результатом 115,650 балів і пройшла у всі чотири фінали.
- Онофрійчук тренується в складних умовах війни, але продовжує брати участь у міжнародних змаганнях, ставлячи собі за мету Олімпійські ігри 2028 року.
17 – 19 квітня в Баку, столиці Азербайджану, відбудеться третій етап Кубка світу з художньої гімнастики 2026 року. Участь у змаганнях бере чинна чемпіонка Європи, українка Таїсія Онофрійчук.
Раніше вона здобула чотири перемоги на першому етапі Кубка світу в Софії.
Як Онофрічук виступила на Кубку світу у Баку?
Українська гімнастка стала переможницею багатоборства на Кубку світу з художньої гімнастики в Баку, набравши 115,650 балів.
Другою стала Дар'я Варфоломєєв із Німеччини (114,750), а третє місце посіла Стиляна Ніколова з Болгарії (114,050). Ще одна українка, Поліна Каріка, завершила змагання на 14-му місці з результатом 105,950 балів.
Онофрійчук також успішно пробилась у всі чотири окремі фінали: вона посіла перше місце у вправах з булавами, другу позицію – з обручем та стрічкою, а шосте місце – з м'ячем. На відміну від неї, Каріка не змогла кваліфікуватися у фінали.
Окремі фінали відбудуться у неділю, 19 квітня.
Як Онофрійчук готується до змагань під час війни?
- 17-річна українська художня гімнастка продовжує тренуватися та брати участь у міжнародних змаганнях, незважаючи на війну в Україні. Вона вже здобула дві бронзові медалі на чемпіонаті світу в Ріо та ставить собі за мету виступ на Олімпійських іграх 2028 року.
Як повідомляє Frankfurt26, спортсменка розповіла, що тренування проходять у надзвичайно складних умовах: "Ми часто перебуваємо під обстрілами в Києві, і це дуже важко. Проте для мене велика честь представляти країну, яка зараз у стані війни".
Для безпечних тренувань і відпочинку вона час від часу їздить до Японії на тренувальні збори або відвідує Німеччину, щоб побачитися з родиною.