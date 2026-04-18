Онофрійчук тріумфує в Баку: золото в багатоборстві та участь у всіх чотирьох фіналах Кубка світу

17 – 19 квітня в Баку, столиці Азербайджану, відбудеться третій етап Кубка світу з художньої гімнастики 2026 року. Участь у змаганнях бере чинна чемпіонка Європи, українка Таїсія Онофрійчук.

Раніше вона здобула чотири перемоги на першому етапі Кубка світу в Софії.

Як Онофрічук виступила на Кубку світу у Баку?

Українська гімнастка стала переможницею багатоборства на Кубку світу з художньої гімнастики в Баку, набравши 115,650 балів.

Другою стала Дар'я Варфоломєєв із Німеччини (114,750), а третє місце посіла Стиляна Ніколова з Болгарії (114,050). Ще одна українка, Поліна Каріка, завершила змагання на 14-му місці з результатом 105,950 балів.

Онофрійчук також успішно пробилась у всі чотири окремі фінали: вона посіла перше місце у вправах з булавами, другу позицію – з обручем та стрічкою, а шосте місце – з м'ячем. На відміну від неї, Каріка не змогла кваліфікуватися у фінали.

Окремі фінали відбудуться у неділю, 19 квітня.

Як Онофрійчук готується до змагань під час війни?