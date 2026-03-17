17-річна Онофрійчук виконала заборонений елемент в гімнастиці та шокувала світ

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала зіркою першого етапу Гран-прі з художньої гімнастики, що завершився 1 березня в естонському Тарту. У віці 17 років вона завоювала три золоті медалі, підтвердивши свій статус однієї з провідних спортсменок світової арени.

Вона виконала заборонений елемент у гімнастиці, що неабияк здивувало глядачів.

Дивіться також Українка Онуфрійчук виграла три "золота" та шокувала фанатів на турнірі з художньої гімнастики

Як виступила Онуфрійчук?

Після завершення змагань українську гімнастку запросили на гала-концерт, де вона виконала програму під саундтрек до фільму "Аватар" у виконанні відомого канадського виконавця The Weeknd.

Під час шоу Таїсія продемонструвала заборонений елемент – колесо без опори на тіло. Хоча раніше гімнастка публікувала відео цього трюку під час тренувань, на змаганнях вона його ніколи не виконувала, адже правила цього забороняють.

Що відомо про Таїсію Онуфрійчук?