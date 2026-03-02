Українка Онуфрійчук виграла три "золота" та шокувала фанатів на турнірі з художньої гімнастики
- Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла три золоті медалі на міжнародному турнірі в Естонії.
- Киянка стала переможницею у багатоборстві, вправах з обручем та вправ зі стрічкою.
Українці продовжують досягти успіху в художній гімнастиці. Головною вітчизняною зіркою в цьому виді спорту є Таїсія Онофрійчук.
17-річна гімнастка з Києва досягла успіху на черговому міжнародному турнірі. В Естонії підійшов до завершення перший етап гран-прі з художньої гімнастики, повідомляє 24 Канал.
Як Онофрійчук виступила в Естонії?
Змагання прийняло місто Тарту. Під час турніру Онофрійчук вдалось вибороти аж три золоті медалі. Почала спортсменка з Києва із тріумфу у багатоборстві, набравши 114,850 балів.
А згодом Таїсія виграла змагання у вправах з обручем із показником 29,050 бала. Третя перемога очікувала на киянку вже у вправах зі стрічкою.
Виступ Онуфрійчук на гран-прі в Естонії: дивитися відео
Ця дисципліна є улюбленою для Таїсії протягом останніх років. Зрештою у цьому заліку вона набрала 27,550 балів та вразила публіку своєю харизмою і енергією.
Що відомо про Таїсію Онофрійчук?
- ДІвчина народилась у Києві та нині є головною надією України у художній гімнастиці.
- У 2023 році дівчина стала срібною призеркою юніорського чемпіонату Європи. Вже за рік Таїсія представила Україну на Олімпійських іграх-2024.
- Тоді вона кваліфікувалась у фінал. де посіла 9 місце. Найвище досягнення спортсменки датоване 2025-им роком, коли запалила на чемпіонаті Європи.
- Там Онуфрійчук стала абсолютною чемпіонкою в індивідуальному багатоборстві. Це перше "золото" України у цій дисципліні з 1997 року. Також Таїсія запалила на гран-прі у місті Брно.