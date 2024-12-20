Український чемпіон та "Циганський король" на шаленій битві поглядів "чемно" поспілкувались між собою. Вони також обмінялись люб'язностями одне з одними, повідомляє 24 канал із посиланням на ACD MMA.

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Ф'юрі почав ображати Усика

У мережі з'явилось відео розмови Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі під час битви поглядів. "Циганський король" у притаманному собі стилі почав ображати та тиснути на українського чемпіона.

Британський боксер назвав чемпіона світу у надважкій вазі кроликом та пообіцяв тр***ти його у поєдинку. Ф'юрі сказав Усику, що рознесе його на шматки, зазначивши, що українець був найкращим, але не зміг нічого зробити.

Олександр Усик не піддавався на провокації Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон постійно повторював, що не залишить його наодинці. На що "Циганський король" відповів, що це він не залишить наодинці українського боксера.

Ти не зміг ні***на зробити минулого разу. Тобі подарувались рішення, твою довбану корону. Ти отримав рішення, але все одно не зміг нічого зробити. Я – мужик. Я – довбаний чемпіон. Це мав бути лише я. Ти ї****й потворний виродок. У твоїх очах істерика, виродок. Ми поб'ємо тебе завжди, за будь-яких обставин, ти ї****й пацюк. Сім днів на тиждень, ми перемагаємо, ти ї****й бомж. Завершуй кар'єру. Завершу, ти ї****й бомж,

– сказав Ф'юрі Усику.

Відео "милої" розмови Усика з Ф'юрі:

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться вже в цю суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (столиця Саудівської Аравії) на Kingdom Arena. В Україні пекельну битву між українським чемпіоном та "Циганським королем" покаже MEGOGO.