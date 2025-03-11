Ф'юрі очолив збірну Англії з футболу на благодійний матч
- Тайсон Ф'юрі очолить футбольну команду England Soccer Aid для благодійного матчу разом з Вейном Руні.
- Матч відбудеться на "Олд Траффорд", де Ф'юрі, великий фанат Манчестер Юнайтед, тренуватиме Вейна Руні.
- Благодійні матчі в Англії ініціює Роббі Вільямс з 2006 року.
- Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри у січні 2025 року.
Британський боксер Тайсон Ф'юрі очолить футбольну команду England Soccer Aid для проведення благодійного матчу. Разом з ним наставником стане Вейн Руні.
Щороку в Англії відбуваються благодійні матчі за ініціативи співака Роббі Вільямса, у якому беруть участь колишні футболісти та знаменитості. Вперше такий поєдинок було проведено у 2006 році і зібрано 137 млн доларів.
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Ф'юрі очолить футбольну команду
Цього разу збірна Англії зустрінеться зі збірною світу, а на поле вийдуть Гарі Невілл, Пол Скоулз, Джо Харт, Джермейн Дефо та багато інших. Тайсон Ф'юрі стане головним тренером англійської команди, пише 24 канал з посиланням на ESPN.
Тайсон Ф'юрі – тренер збірної Англії. Хто б міг подумати про таке? За свою кар'єру я провів кілька великих боїв і перспектива привести свою збірну до перемоги в червні наповнює мене таким же хвилюванням, як і будь-який бій у суперважкій вазі,
– сказав британський боксер.
Він також додав, що є великим фанатом Манчестер Юнайтед і для нього ще важливіше, що цього року гра пройде на "Олд Траффорд", і йому доведеться тренувати одного з кумирів, Вейна Руні.
Нагадаємо, що у січні 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри.