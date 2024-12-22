На кону бою три головних титули – WBC, WBO та WBA Першим у рингу на "Kingdom Arena" з'явився претендент звання чемпіона світу – Тайсон Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

Читайте також Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція грандіозного реваншу

Ф'юрі з'явився у рингу

Тайсон Ф'юрі з'явився на рингу "Kingdom Arena" на реванш проти Олександра Усика. "Циганський король" вийшов у червоному халаті з золотим оздобленням.

Відео виходу Тайсона Ф'юрі:

Зазначимо, що перед поєдинком колишній чемпіон світу у надважкій вазі Лейман Брюстер поділився очікуваннями від реваншу Усик – Ф'юрі. Американський ексбоксер оцінив шанси спортсменів на перемогу.