Ексчемпіон світу у надважкій вазі Леймон Брюстер поділився думками щодо реваншу між українським чемпіоном та "Циганським королем". Він вважає, що в обох боксерів однакові шанси на перемогу.

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Очікування Брюстера від реваншу

Леймон Брюстер заявив, що хоче бачити Усика та Ф'юрі у рингу здоровими та при своєму розумі, повідомляє 24 канал із посиланням на Round Eight Boxing.

Американець розповів, що очікує гарний поєдинок у виконанні боксерів. Колишній чемпіон світу у хевівейті вважає, що український чемпіон та "Циганський король" хороші боксери та люди.

Я знаю, що Усик б'ється за свою країну, як він і повинен. Я просто думаю, що це буде пекельний боїще. Я дійсно маю сказати, що шанси 50 на 50,

– підкреслив Брюстер.

Зазначимо, що стала відома причина заборони Олександру Усику цілувати хрест між раундами. Українського боксера підозрюють у порушенні спортивних правил у першому двобої.

Нагадаємо, що головний мегафайт вечора боксу в аравійському Ер-Ріяді на "Kingdom Arena" відбудеться не раніше, ніж 1:00 22 грудня за київським часом.