На поєдинок між українським чемпіоном та "Циганським королем" приїхала чимала кількість відомих особистостей. Серед них легендарний ексбоксер Леннокс Льюїс, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Льюїс прибув на арену

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Леннокс Льюїс не зміг пропустити мегафайт в Ер-Ріяді (столиця Саудівської Аравії). Британський ексбоксер зайняв місце та готується до перегляду видовищного поєдинку.

Відео прибуття Люїса на арену:

Раніше Льюїс розповідав, що не може поставити проти Усика та очікує, що український чемпіон переможе Ф'юрі. Він також відвідував тренувальний табір боксера перед реваншем з "Циганським королем."

Зазначимо, що Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі вже прибули на "Kingdom Arena". Боксери завершують останні приготування перед виходом на ринг.

Підкреслимо, що головний бій вечора боксу в Ер-Ріяді розпочнеться не раніше, ніж 1:00 22 грудня за київським часом.