Проти ексзірок Динамо та Шахтаря порушили кримінальну справу: у чому звинувачують гравців
- У Греції порушено кримінальну справу проти гравців ПАОКа, серед яких ексгравці Динамо та Шахтаря, через бійку після матчу.
- Гравців відсторонили на 10 матчів грецької Суперліги, а їхня дискваліфікація може поширитися на єврокубки.
- Серед фігурантів справи - Томаш Кендзьора та Тайсон, які приєдналися до ПАОКа у січні 2023 року.
У Греції відкрили кримінальну справу проти кількох гравців ПАОКа. Серед фігурантів двоє колишніх футболістів Динамо та Шахтаря.
У грудні 2024 року після одного з поєдинків ПАОКа відбулася бійка за участю футболістів та представників тренерського штабу клубу з уболівальниками. Інцидент трапився на паркуванні, пише 24 Канал з посиланням на SDNA.
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Неприємна історія з ексгравцями українських грандів
За фактом бійки у Греції було порушено кримінальну справу. Серед фігурантів п'ять футболістів, в тому числі колишній захисник київського Динамо Томаш Кендзьора та півзахисник Шахтаря і Металіста Тайсон.
Гравців ПАОКа вже відсторонили на 10 матчів грецької Суперліги. Не виключно, що дискваліфікація може бути поширена на єврокубки.
Керівництво ПАОКа подало прохання про перенесення матчу з ОФІ. Однак футбольні інстанції не пішли на зустріч клубу. За відсутності гравців основи ПАОК обіграв суперника з рахунком 5:0.
Кар'єра Тайсона та Кендзьори у Греції
- Нагадаємо, що ПАОК з міста Солоніки очолює син Мірчи Луческу – Разван Луческу.
- Колишній вінгер Шахтаря та Металіста Тайсон грає за грецьку команду із січня 2023 року. На рахунку бразильця 101 матч, 16 голів та 17 асистів.
- Ексдинамівець Томаш Кенздзьора теж приєднався до "чорно-білих" у січні 2023 року. Польський захисник відіграв 89 матчів, забив 4 голи та віддав 2 асисти.
- У чемпіонаті Греції ПАОК йде четвертим. "Двоголові орли Півночі" здобули 40 очок у 22 матчах.