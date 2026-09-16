"Боротьба триває, навіть коли все зруйновано": Ястремська розповіла про знищення квартири Росією

Російські терористи продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру України та житлові будинки. Серед постраждалих опинилась і відома українська тенісистка Даяна Ястремська.

У суботу, 12 вересня, терористи обстріляли Одесу ракетами "Калібр". Одна із них влучила у будинок, в якому була квартира української тенісистки, повідомляє BBC Sport.

Як Ястремська відреагувала на обстріл

Сама Даяна тоді перебувала закордоном, а про інцидент їй розповів її батько, зателефонувавши о п'ятій ранку. Як виявилось, квартира тенісистки була повністю зруйнована.

Ястремська розповіла, як вперше відреагувала на влучання ракети у її будинок. Вона згадала про рушник з Ролан Гаррос, який побачила на фотографіях з наслідками теракту.

Перші кілька секунд я не могла по-справжньому зрозуміти й усвідомити, що це означає. Потім зрозуміла, що квартири більше немає. Коли я побачила той рушник серед усіх руйнувань, спочатку це здавалося нереальним. Для когось це просто рушник. Але для мене це моє життя, мій шлях, мої мрії, мої перемоги, мої поразки, усе моє життя. Він став для мене символом того, що боротьба триває, навіть коли навколо все зруйновано,

– розповіла Ястремська.

Нагадаємо, що сербський тренер Владімір Одобашич відзначився цинічною реакцією на російський удар по Одесі. Прихильник окупантів похвалив Росію за теракт.

Раніше серб публічно закликав до знищення Хорватії та Німеччини, називаючи їх "ворожими країнами". Зрештою Одобашич втратив членство в Глобальній асоціації професійних тренерів.

Нагадаємо, що Ястремська посідає 110 місце в рейтингу WTA. Найкращим виступом в її кар'єру став півфінал на Australian Open у 2024 році.