Відома російська тренерка з фігурного катання і путіністка Тарасова потрапила в реанімацію

Тетяна Тарасова – відома тренерка з фігурного катання, яка має звання заслуженого тренера СРСР. Вона неодноразово відкрито висловлювала критику та негативні думки про Україну й українських спортсменів, зокрема оцінюючи їхні виступи та події, пов'язані з ними.

Однак у середу, 15 квітня, російські медіа повідомили, що Тарасова опинилася в реанімації. За їхніми даними, протягом останніх років вона регулярно стикається з проблемами зі здоров'ям.

Який стан у Тарасової?

Стан 79-річної Тарасової вдалося стабілізувати, однак вона й досі перебуває під наглядом лікарів і поки не переведена до звичайної палати. Тренерка потрапила до реанімації кілька днів тому. Наразі вона при свідомості, але все ще потребує медичної допомоги.

Тетяна Тарасова днями потрапила до реанімації. Критичний момент уже минув, вона у свідомості, але перебуває під наглядом лікарів у тому самому відділенні,

– пишуть Рос ЗМІ.

За інформацією родичів, її стан оцінюється як стабільний, і найближчим часом можлива виписка.

Вона поки що в лікарні лікується. Але нічого страшного, скоро буде вдома. Все нормально,

– заявив племінник тренерки Олексій Тарасов.

Російський фігурист Максим Ковтун переживає за її здоров'я та сподівається на її швидку поправку.

Чесно, як відчував, учора і позавчора телефонував їй багато разів, не зміг додзвонитися, тільки сьогодні новину побачив. Я дуже чекаю, коли буде зв'язок із кимось, щоб дізнатися про стан,

– сказав він.

Які заяви робила Тарасова?