Відома російська тренерка з фігурного катання і путіністка Тарасова потрапила в реанімацію
- Тетяна Тарасова, відома російська тренерка з фігурного катання, потрапила в реанімацію, її стан стабільний, але вона все ще під наглядом лікарів.
- Тарасова критикувала міжнародні обмеження проти російських фігуристів, називаючи їх несправедливими, але не згадувала причини санкцій, пов'язані з агресією Росії проти України.
Тетяна Тарасова – відома тренерка з фігурного катання, яка має звання заслуженого тренера СРСР. Вона неодноразово відкрито висловлювала критику та негативні думки про Україну й українських спортсменів, зокрема оцінюючи їхні виступи та події, пов'язані з ними.
Однак у середу, 15 квітня, російські медіа повідомили, що Тарасова опинилася в реанімації. За їхніми даними, протягом останніх років вона регулярно стикається з проблемами зі здоров'ям.
Який стан у Тарасової?
Стан 79-річної Тарасової вдалося стабілізувати, однак вона й досі перебуває під наглядом лікарів і поки не переведена до звичайної палати. Тренерка потрапила до реанімації кілька днів тому. Наразі вона при свідомості, але все ще потребує медичної допомоги.
Тетяна Тарасова днями потрапила до реанімації. Критичний момент уже минув, вона у свідомості, але перебуває під наглядом лікарів у тому самому відділенні,
– пишуть Рос ЗМІ.
За інформацією родичів, її стан оцінюється як стабільний, і найближчим часом можлива виписка.
Вона поки що в лікарні лікується. Але нічого страшного, скоро буде вдома. Все нормально,
– заявив племінник тренерки Олексій Тарасов.
Російський фігурист Максим Ковтун переживає за її здоров'я та сподівається на її швидку поправку.
Чесно, як відчував, учора і позавчора телефонував їй багато разів, не зміг додзвонитися, тільки сьогодні новину побачив. Я дуже чекаю, коли буде зв'язок із кимось, щоб дізнатися про стан,
– сказав він.
Які заяви робила Тарасова?
- Російські фігуристи залишаються відстороненими від більшості міжнародних стартів через війну Росії проти України, а Міжнародний союз ковзанярів поки відклав рішення щодо їх можливого повернення.
На цьому тлі тренерка Тетяна Тарасова критикує обмеження, називаючи їх несправедливими та заявляючи, що вони позбавили ціле покоління спортсменів шансів на міжнародну кар'єру. При цьому вона не згадує причини санкцій, які безпосередньо пов'язані з агресією Росії проти України.
На Олімпіаді-2026 російські атлети виступали у нейтральному статусі без національної символіки через міжнародні санкції. Попри це, їхня участь супроводжувалася суперечками: Тарасова також звинувачувала суддів і організаторів у упередженості, зокрема стверджуючи, що фігуриста Петра Гуменника нібито позбавили медалі через несправедливе оцінювання.