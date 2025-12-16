Красивий удар ножицями став тріумфатором премії Пушкаша від ФІФА: неймовірне відео

ФІФА оголосила найкращий гол 2025 року. Премію Пушкаша здобув вінгер аргентинського Індепендьєнте Сантьяго Монтієль.

ФІФА виділила його гол ударом ножицями у ворота Індепендьєнте Рівадавія у рамках чемпіонату Аргентини. Цей гол був забитий ще 11 травня 2025 року, інформує 24 Канал.

Який гол обрали найкрасивішим у 2025 році?

На 57-й хвилині гри Сантьяго Монтієль приніс перемогу своїй команді з рахунком 1:0.

Відео неймовірного голу Монтієля

Цей переможний гол дозволив вінгеру випередити інших 10-х претендентів на премію Пушкаша. Цікаво, що серед конкурентів не було Кріштіану Роналду, який забив свій коронний гол через себе у матчі Аль-Наср – Аль-Халідж.

Зокрема тріумфатор цьогорічної премії Пушкаша випередив у голосуванні за нагороду Деклана Райса із лондонського Арсенала та вундеркінда каталонської Барселони Ламіна Ямаля.

Що відомо про Сантьяго Монтієля?

25-річний правий вінгер, який також може зіграти на лівому фланзі атаки. Ніколи не грав за межами рідної Аргентини – Рівер Плейт, Аргентінос і Індепендьєнте.

До кінця 2027 року має чинний контракт із аргентинським Індепендьєнте.

У сезоні 2024 – 2025 Монтієль взяв участь у 36 іграх, у яких відзначився 7 голами та 4 асистами.

Портал Transfermarkt оцінює вартість переможця премії Пушкаша 2025 у 3,5 мільйона євро.

Кого ще нагородили у ФІФА?

Найкращим голкіпером 2025 року став перший номер англійського Манчестер Сіті, який перебрався із ПСЖ, Джанлуїджі Доннарумма. А у жіночому футболі найкращою воротаркою стала Ханна Хемптон із лондонського Челсі.

Нагороду Marta Award за найкращий гол серед жінок отримала Лізбет Овальє.