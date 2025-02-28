Тренер збірної Бельгії прийняв рішення щодо камбеку Куртуа: чи зіграє зірка Реала проти України

Голкіпер мадридців не грав за збірну Бельгії вже майже два роки через конфлікт із тренером. Проте схоже, що Руді Гарсія знайшов спільну мову із Тібо.

Менш ніж за місяць збірна України з футболу зіграє стикові матчі Ліги націй за право потрапити в дивізіон А на сезон 2026-2027. Суперником команди Сергія Реброва стане збірна Бельгії.

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Камбек легенди

Напередодні матчів проти України "червоні дияволи" змінили головного тренера. Замість Доменіко Тедеско на чолі команди опинився Руді Гарсія. Тепер стало відомо про ще одне підсилення бельгійців.

Наставник команди заявив, що у березні до складу збірної Бельгії повернеться Тібо Куртуа, повідомляє 24 Канал з посиланням на L'Equipe. Руді особисто їздив до кіпера Реала та домовився із ним.

Тібо Куртуа повернеться. Це чудова новина для всієї Бельгії. Я завжди вважав Тібо найкращим воротарем у світі. Я їздив до нього в Мадрид перед матчем Реал – Манчестер Сіті, де я також скористався можливістю зустрітися з Де Брюйне та Доку,

– заявив Руді Гарсія.

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Матчі між Україною та Бельгією відбудуться 20 та 23 березня. Нагадаємо, що Куртуа востаннє грав за збірну ще у червні 2023 року. Саме тоді Тібо посварився із Доменіко Тедеско через рішення того віддати капітанську пов'язку Кевіну Де Брюйне.

Після цього тренер не викликав Куртуа навіть на Євро-2024, а сам воротар заявив, що не гратиме за збірну Бельгії під керівництвом Тедеско. Загалом Тібо награв за "червоних дияволів" 102 матчів, в яких оформив 51 кліншит.