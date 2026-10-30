В Англії засяяла зірка футболіста з України: що відомо про Тимура Тутєрова

У команді АПЛ Сандерленд починає сяяти зірка футболіста з України. Тимур Тутєров усе регулярніше потрапляє до основного складу англійської команди, за яку забив уже 2 голи.

Йому всього 21 рік, і на дорослому рівні в Україні він не грав, адже ще юнаком поїхав за кордоном. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає, хто такий Тимур Тутєров і як складається його кар'єра.

Де народився та де виховувався Тимур Тутєров

Тимур Тутєров народився 11 червня 2005 року в Бахчисараї в Криму. Футболом почав займатись на півострові вже під час російської окупації у фейковій сімферопольській Таврії.

Цікаво, що через це пізніше ресурс Трансфермаркет вказував Тутєрова, як громадянина Росії. Агент футболіста Андрій Кириченко заявляв, що вони неодноразово звертались до адміністрації сайту, аби цю помилку виправили, бо принципова позиція гравця – бути українцем.

Фактично тільки у 2018 році 13-річний Тутєров перебрався на підконтрольну Україні материкову частину, де продовжив займатись футболом у вишгородському Діназі.

Цікаво, що у віці 14 років він був у іспанській академії Сент-Кугат, але вже за рік повернувся Україну. На Батьківщині Тимур продовжив заняття футболом у ковалівському Колосі, випускником академії якого став у 2022 році.



Тимур Тутєров у складі Колоса / Фото ФК Колос

Уже під час повномасштабного вторгнення він двічі опинився в заявці першої команди Колоса в УПЛ, але на поле так і не виходив. Навесні 2023 року футболіст дуже несподівано для всіх перейшов до Сандерленда, де фактично одразу дебютував у складі U-21. Тоді ж Сандерленд долучив його й до першої команди, й він узяв участь у двох товариських матчах.

Що відомо про подальший англійський етап кар'єри Тутєрова

Далі впродовж 1,5 років Тутєров грав за Сандерленд U-21 в АПЛ-2. У січні 2026 року, аби хлопець перейшов на новий етап свого розвитку клуб відправив його в оренду до Ексетер Сіті, який виступав у дорослій Лізі 1. Там Тимур провів 17 матчів і забив 3 голи.



Тимур Тутєров у складі Ексетер Сіті / Фото Getty Images

Улітку він повернувся з оренди, й головний тренер Сандерленда Режис Ле Брі перевів українця в першу команду. Утім на поле в АПЛ Тимур 2 місяці не виходив. Однак у жовтні все ж дебютував у складі дорослого Сандерленда в Кубку ліги проти Галла. У цьому матчі Тутєров вийшов на поле на останні 11 хвилин.

Далі ж події в кар'єрі футболіста почали розвиватись дуже стрімко. Тимур навіть зіграв у єврокубах, і раніше, ніж у чемпіонаті Англії. Він вийшов у основі в поєдинку проти Торреєнсе. Дебют міг бути феноменальним, одразу з голом, але рефері скасував його через офсайд.

За 3 дні Тутєров дебютував у АПЛ. Перший матч проти Борнмута. Команда українця програла, адже фактично весь поєдинок грала в меншості. Слід зазначити, що українець діяв на позиції нападника, хоча є профільним лівим вінгером.

Ще за кілька днів Тимура чекав ще один матч у Лізі Європи проти Леха. І тут він знову грав на позиції форварда та таки забив дуже швидкий гол. Це був перший забитий м'яч Тутєрова за дорослу команду.

Однак і це ще не все. У грі проти Лідса 25 жовтня Тутєров знову вийшов на поле. Щоправда на заміну на 25 хвилин. А ось 28 жовтня Тимур відзначився своїм першим голом і в Кубку ліги. До того ж зробив це проти ще однієї команди з АПЛ – Брентфорда, за який грає Єгор Ярмолюк.

Цікаво, що в одному з інтерв'ю Тутєров розповідав, що його улюбленою командою є Ман Сіті, бо його улюблений коуч – Гвардіола. І хоч іспанець уже не тренує гранда АПЛ, зіграти проти містян українець цілком може.

За яку збірну України грає Тутєров

Звісно, гравця, який виступає в Англії, в збірних України ігнорувати не можна. Уже з Сандерленда він отримував виклик у юнацьку збірну U-19 від Олега Кузнецова. Коли в збірній змінився наставник і її очолив Дмитро Михайленко, Тутєров лишився в складі команди.

Він брав участь у юнацькому Євро 2024 року, де збірна України стала бронзовим призером. Щоправда, чемпіонат світу U-20 наступного року пропустив. Наразі Тутєров залучений у молодіжну збірну України. Цікаво, чи зверне увагу на футболіста, який регулярно почав грати в складі Сандерленда в найсильнішій лізі світу, Андреа Мальдера та чи викличе гравця вже на листопадові поєдинки Ліги націй.