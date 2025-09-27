У п'ятницю, 26 вересня, в рамках молодіжного чемпіонату Англії відбувся матч Бернлі – Сандерленд. У стартовому складі "чорних котів" на поле вийшов українець Тимур Тутєров, пише 24 Канал.

Як українець оформив другий дубль за Сандерленд?

На 24-й хвилин матчу 20-річний вінгер подвоїв перевагу Сандерленда. Тимур холоднокровно реалізував вихід сам на сам з голкіпером.

Наприкінці першого тайму Тутєров довів рахунок до розгромного. Цей гол українця виявився особливо ефектним. Уродженець Бахчисараю обвідним ударом з ліній штрафного майданчику закрутив м'яч у дев'ятку. До речі, це другий поспіль дубль Тимура в чемпіонаті.

Відео дублю Тутєрова

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Сандерленда U-21 з рахунком 3:0. У турнірній таблиці молодіжного чемпіонату Англії "чорні коти" йдуть на 22 місці.

Що відомо про Тутєрова?

Тимур Тутєров народився у Криму в місті Бахчисарай. Там він розпочав займатися футболом.

На юнацькому рівні грав за вишгородський Діназ та іспанський Сент-Кугат. У 2021 році став гравцем Колоса. Форвард двічі потрапляв до заявки основної команди ковалівців, але так і не дебютував в УПЛ.

У 2023 році став гравцем Сандерленда. Український вінгер грає за команду U-21. Влітку Тимур пройшов збори з основною командою, у складі якої зіграв кілька матчів. Тренерський штаб "чорних котів" розраховує на українця, який влітку 2025 року продовжив контракт до 30 липня 2027 року.

У сезоні-2025/26 забив чотири голи у трьох матчах молодіжного чемпіонату Англії. Загалом на рахунку українця 11 голів та 4 асисти у 32 матчах за Сандерленд U-21.

Тимур Тутєров викликається до молодіжної збірної України. На жаль, вінгер Сандерленда не потрапив до заявки "синьо-жовтих" на ЧС-2025 U-20.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 250 тисяч євро.

