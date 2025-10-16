Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик прокоментував можливу передачу Збройним силам Україні ракет "Томагавк". Відповідне рішення можуть ухвалити під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Ракети "Томагавк" значно підсилять можливості Збройних сил України у протистоянні російській агресії. Олександр Усик сподівається, що українські воїни отримають потужну далекобійну зброю, пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Чи підтримує Усик передачу Україні ракет "Томагавк"?

На думку Усика, у Сполучених Штатах вже ухвалили рішення щодо можливого постачання Україні ракет Tomahawk.

Ну, дай Боже! Якщо вони повинні бути у нас, то вони вже прийняли рішення,

– заявив Усик.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про великі запаси ракет "Томагавк". Відповідне рішення про передачу зброї можуть ухвалити під час зустрічі лідерів США та України, що відбудеться у п'ятницю, 17 жовтня.

Як Усик допомагає українській армії?

Олександр Усик надає постійну підтримку українським військовим. Вперше він відвідав зону АТО у 2016 році, коли побував у Донецькому та Краматорському прикордонних загонах. Усик разом з футболістами Романом Зозулею, Артемом Федецьким і Володимиром Єзерським проводжали воїнів на фронт.

Після повномасштабного вторгнення боксер почав забезпечувати усім необхідним дві бригади ЗСУ. Про це у березні 2022 року в ефірі каналу "Футбол" розповів Роман Зозуля.

Згодом Усик заснував благодійний фонд Usyk Foundation, який допомагає постраждалим у війні українцям.

У 2023 році Усик побував на фронті, щоб підтримати українських воїнів у Бахмутському районі. Також він відвідує у шпиталях поранених захисників України.

