У МОК цинічно прокоментували спільне фото Баха та представниці російської армії
- Президент МОК Томас Бах з'явився на спільному фото з російською лижницею Варварою Прохоровою, яка має "нейтральний" статус, попри її зв'язок з військовими структурами.
- МОК виправдав фото, заявивши, що нейтральних спортсменів треба трактувати як будь-яких інших, навіть якщо вони пов'язані з мілітарними структурами.
Міжнародний олімпійський комітет заради допуску до змагань атлетів з країн-ангресорів вигадав "нейтральний" статус спортсмена. Симптоматично, що сама організація не дотримується власних принципів.
Нещодавно у мережі з'явилося спільне фото президента МОК Томаса Баха з "нейтральною" російською лижницею Варварою Прохоровою. Ба більше, чиновник навіть зробив подарунок прапорщиці ворожої армії, пише 24 Канал.
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МОК пояснив ганебне фото Баха з "нейтральною" росіянкою
Видання Tribuna.com звернулося до Міжнародного спортивного комітету за роз'ясненням. Проте поважна організація вирішила закрити очі на той факт, що спортсменка представляє загарбницьку армію, адже їй вже присвоїли "нейтральний" статус.
З будь-яким індивідуальним нейтральним спортсменом, якого міжнародна федерація визнала відповідним, слід поводитись, так само як і з будь-яким іншим спортсменом, що змагається,
– йдеться у відповіді МОК.
Нагадаємо, що за принципами нейтральності, які запровадив МОК для представників країн-агресорів, спортсмен не повинен належати до мілітарних структур.
Російська лижниця Варвара Прохорова з 2015 року входить до складу збірної ЦСКА (спортивного клубу армії) та має звання прапорщиці.
Зазначимо, що влітку Томас Бах остаточно залишить свою посаду. Президент МОК 26 лютого подав у відставку, а 20 березня оберуть нового очільника організації.