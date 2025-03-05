У МОК цинічно прокоментували спільне фото Баха та представниці російської армії

Міжнародний олімпійський комітет заради допуску до змагань атлетів з країн-ангресорів вигадав "нейтральний" статус спортсмена. Симптоматично, що сама організація не дотримується власних принципів.

Нещодавно у мережі з'явилося спільне фото президента МОК Томаса Баха з "нейтральною" російською лижницею Варварою Прохоровою. Ба більше, чиновник навіть зробив подарунок прапорщиці ворожої армії, пише 24 Канал.

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МОК пояснив ганебне фото Баха з "нейтральною" росіянкою

Видання Tribuna.com звернулося до Міжнародного спортивного комітету за роз'ясненням. Проте поважна організація вирішила закрити очі на той факт, що спортсменка представляє загарбницьку армію, адже їй вже присвоїли "нейтральний" статус.

З будь-яким індивідуальним нейтральним спортсменом, якого міжнародна федерація визнала відповідним, слід поводитись, так само як і з будь-яким іншим спортсменом, що змагається,

– йдеться у відповіді МОК.

Нагадаємо, що за принципами нейтральності, які запровадив МОК для представників країн-агресорів, спортсмен не повинен належати до мілітарних структур.

Російська лижниця Варвара Прохорова з 2015 року входить до складу збірної ЦСКА (спортивного клубу армії) та має звання прапорщиці.

Зазначимо, що влітку Томас Бах остаточно залишить свою посаду. Президент МОК 26 лютого подав у відставку, а 20 березня оберуть нового очільника організації.