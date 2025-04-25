"У нього фантастичне мислення": тренер клубу АПЛ високо оцінив прогрес гравця збірної України

Єгор Ярмолюк проводить другий сезон у складі англійського Брентфорда. Він у нинішній кампанії почав отримувати значно більше ігрового часу та поступово перетворюється на важливу бойову одиницю "бджіл".

Своєю думкою щодо прогресу українського півзахисника поділився головний тренер лондонського клубу Томас Франк. Він розповів, що саме йому подобається у грі 21-річного футболіста.

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Франк розхвалив Ярмолюка

Данський тренер висловив захоплення футбольним інтелектом Єгора Ярмолюка. Він зазначив, що також у захваті від менталітету українця, повідомляє 24 Канал із посиланням на Setanta Sports.

"У цьому сезоні в деяких матчах він зробив великий крок вперед. Я дуже-дуже задоволений його виступом проти Ньюкасла. Він зіграв, мабуть, свій найкращий матч за нас. Тож я задоволений, як саме він рухається вперед. У нього фантастичне мислення. Він щодня добре тренується. А якщо ти один з найкращих на тренуваннях, зрештою, ти пройдеш весь шлях до основи, і я сподіваюся, закріпишся там.

Що мені подобається в Єгорі – це насамперед його менталітет і концентрація на тренуваннях. Я вважаю, що він дуже динамічний гравець. Він добре грає під пресингом, у двобоях, але також дуже підкований технічно. Мені подобається його особистість. Він дуже подобається мені як гравець і як людина також", – сказав Франк.

До слова. В сезоні-2024/2025 Єгор Ярмолюк провів 30 поєдинків на клубному рівні. Результативними діями поки не відзначався.

Зазначимо, що наступний матч Брентфорд зіграє 1 травня на виїзді проти Ноттінгем Форрест. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що захисник збірної України Максим Таловєров випередив графік відновлення після травми коліна та готовий буде зіграти вже в найближчому поєдинку Плімута.