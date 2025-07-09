Усик потрапив до рейтингу найкращих супертяжів в історії: хто увійшов у топ-10

Олександр Усик у 2024 році остаточно став королем сучасного хевівейту, здолавши двічі до того непереможного Тайсона Ф'юрі. Після цього з'являлося чимало розмов щодо місця українця в історії світового боксу.

Це дуже суб'єктивне сприйняття, яке складно виміряти якимись метриками. Проте платформа DAZN, яка буде офіційним транслятором майбутнього бою українця проти Даніеля Дюбуа, вирішила створити рейтинг з десяти найкращих боксерів надважкої вагової категорії за весь час, інформує 24 Канал.

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Усик опинився в легендарній компанії

Єдиним чинним бійцем, хто в ньому опинився, став саме Олександр Усик. Цей факт вкотре підтвердив, що серед сучасних супертяжів йому немає рівних.

Він розташувався на дев'ятому місці. Українець розмістився між двома легендами минулого століття – Роккі Марчіано та Джо Луїсом.

Лідером прогнозовано став Мухаммед Алі. У трійці також опинилися колишні абсолютні чемпіони світу – Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд.

Найкращі боксери хевівейту в історії за версією DAZN

Мухаммед Алі Леннокс Льюїс Евандер Холіфілд Майк Тайсон Ларрі Голмс Джо Фрейзер Джордж Форман Джо Луїс Олександр Усик Роккі Марчіано

До слова. Олександр Усик з травня 2024 року очолює рейтинг найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії. Він випереджає Наою Іноуе та Теренса Кроуфорда, які стабільно тримаються в топ-3.

Нагадаємо, що наступний бій український чемпіон проведе 19 липня в Лондоні, де буде битися з Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу. Напередодні прогноз на цей бій дав Тоні Белью.