Усик потрапив до рейтингу найкращих супертяжів в історії: хто увійшов у топ-10
- Олександр Усик потрапив у топ-10 рейтингу найкращих супертяжів в історії за версією DAZN.
- Українець посів дев'яте місце, а лідером рейтингу став Мухаммед Алі.
Олександр Усик у 2024 році остаточно став королем сучасного хевівейту, здолавши двічі до того непереможного Тайсона Ф'юрі. Після цього з'являлося чимало розмов щодо місця українця в історії світового боксу.
Це дуже суб'єктивне сприйняття, яке складно виміряти якимись метриками. Проте платформа DAZN, яка буде офіційним транслятором майбутнього бою українця проти Даніеля Дюбуа, вирішила створити рейтинг з десяти найкращих боксерів надважкої вагової категорії за весь час, інформує 24 Канал.
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Усик опинився в легендарній компанії
Єдиним чинним бійцем, хто в ньому опинився, став саме Олександр Усик. Цей факт вкотре підтвердив, що серед сучасних супертяжів йому немає рівних.
Він розташувався на дев'ятому місці. Українець розмістився між двома легендами минулого століття – Роккі Марчіано та Джо Луїсом.
Лідером прогнозовано став Мухаммед Алі. У трійці також опинилися колишні абсолютні чемпіони світу – Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд.
Найкращі боксери хевівейту в історії за версією DAZN
- Мухаммед Алі
- Леннокс Льюїс
- Евандер Холіфілд
- Майк Тайсон
- Ларрі Голмс
- Джо Фрейзер
- Джордж Форман
- Джо Луїс
- Олександр Усик
- Роккі Марчіано
До слова. Олександр Усик з травня 2024 року очолює рейтинг найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії. Він випереджає Наою Іноуе та Теренса Кроуфорда, які стабільно тримаються в топ-3.
Нагадаємо, що наступний бій український чемпіон проведе 19 липня в Лондоні, де буде битися з Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу. Напередодні прогноз на цей бій дав Тоні Белью.