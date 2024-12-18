Посеред цього тижня в Англії відбудуться матчі 1/4 фіналу Кубка ліги. Центральний бій пройде у Лондоні, де місцевий Тоттенхем прийматиме Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал. Початок – 19 грудня о 22:00 за київським часом.

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Бій проблемних

Обидві команди не надто вражають у поточному сезоні. Тоттенхем вже обігрував як Манчестер Сіті, так і Манчестер Юнайтед. Проте проти більш скромних клубів "шпори" втратили чимало очок.

Наразі в чемпіонаті команда йде на 10 місці в АПЛ, відстаючи від топ-четвірки на п'ять балів. У свою чергу у МЮ справи не краще. Манкуніанці провалили старт сезону та вже встигли змінити тренера.

З приходом Аморіма результати не стали суттєво кращими, хоча "дияволи" вже встигли тріумфувати у манчестерському дербі. Проте в чемпіонаті Юнайтед йде аж 13-им, в одному балі позаду Тоттенхема.

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Бій команд в Кубку ліги виглядає матчем майже рівних команд. Втім експерти віддають невелику перевагу лондонцям. Прохід Тоттенхема у півфінал оцінюється у 1,79, тоді як Манчестер Юнайтед – у 2,02. Котирування на основний час наступні:

перемога "шпор" – 2,38

нічия – 3,90

перемога "дияволів" – 2,76

При цьому очікується доволі результативна гра. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,40, тоді як на ТМ2,5 – 2,93. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти: