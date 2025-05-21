Летіло все, що було під рукою: фанати Тоттенхема та МЮ влаштували масову бійку перед фіналом ЛЄ

Англійські вболівальники наробили шуму в Більбао перед фіналом Ліги Європи. Поліції вдалось встановити порядок у місті.

У середу, 21 травня, в Лізі Європи відбудеться фінал сезону 2024-2025. У битві за трофей зійдуться англійські Тоттенхем та Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Фінал Ліги Європи-2025: онлайн-трансляція матчу Тоттенхем – Манчестер Юнайтед

Масова сутичка

Зустріч пройде в іспанському місті Більбао на арені "Нуево Сан-Мамес". Напередодні гру до населеного пункту з'їхались близько 70 тисяч фанатів з Англії.

Через це не вийшло уникнути масової сутички. На вулицях Більбао вболівальники Тоттенхема та Манчестер Юнайтед влаштували велику словесну перепалку, яка потім переросла у бійку.

Відео бійки фанатів у Більбао:

В хід йшли не тільки кулаки, а ще і меблі із найближчих кафе. Місцеві викликали поліцію, якій вдалось встановити порядок на вулицях та надати допомогу постраждалим. Втім до арештів справа не дійшла.

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Фінальна зустріч Ліги Європи розпочнеться 21 травня о 22:00 за київським часом. Перемога у цьому матчі дозволить команді не тільки виграти трофей, а ще і завоювати путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон.