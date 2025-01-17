Пропонують 10 мільйонів євро: Шахтар близький до продажу свого лідера в чемпіонат Туреччини

Трабзонспор вирішив знайти собі підсилення саме в Шахтарі. Окрім Зубкова, клуб з берега Чорного моря поклав око на основного нападника "гірників".

Гравці донецького Шахтаря користуються попитом на трансферному ринку цієї зими. Чимало ресурсів повідомляли про інтерес до Судакова, Траоре, Різника, Криськіва та Зубкова.

До теми Трабзонспор серйозно націлений підписати Зубкова

Лідера Шахтаря хочуть в Туреччині

Останнього активно торгує Трабзонспор, який готовий заплатити Шахтарю близько 6 мільйонів євро. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на BurBuzz, турки поклали око на ще одного футболіста "гірників".

Мова про центрфорварда Данила Сікана, який є основним у команді Маріно Пушича. Саме він став пріоритетною ціллю Трабзонспора взимку. Очікується, що клуб готовий буде викласти до 10 мільйонів за 23-річного гравця.

До слова, в Трабзонспорі вже виступає українець Арсеній Батагов. Ексфутболіст Зорі приєднався до клубу влітку, але поки зіграв всього шість матчів. Його команда застрягла в середині таблиці чемпіонату Туреччині на 10-му місці.

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Контракт Данила із Шахтарем розрахований до 2028 року. Раніше повідомлялось, що форвардом цікавиться Ювентус. Портал Transfermarkt оцінює Сікана у 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, що українець є вихованцем Карпат, але майже всю кар'єру виступає за Шахтар. У 115 матчах за "гірників" він відзначився 31-им голом та здобув три чемпіонства УПЛ. У збірній України на його рахунку 6 матчів та один гол.