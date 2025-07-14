Він був неймовірним, – Трамп назвав найкращого футболіста усіх часів
- Дональд Трамп назвав Пеле найкращим футболістом в історії, згадуючи його гру за Нью-Йорк Космос у 1970-х роках.
- Пеле підписав контракт з Космос у 1975 році, ставши найбільш високооплачуваним спортсменом, і допоміг значно збільшити популярність футболу в США.
Президент США Дональд Трамп відвідав фінал Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Політик назвав футболіста, якого вважає найкращим у світі за всю історію гри мільйонів.
Під час спілкування з медіа журналістка поцікавилася у Дональда Трампа, хто, на його думку, є найкращим футболістом в історії. Президент США без вагань назвав ім'я легенди, гру якого спостерігав у молодості, пише 24 Канал.
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Кого Трамп назвав найкращим футболістом в історії
У 1970-ті роки Трамп побував на матчі команди Нью-Йорк Космос, за яку виступав легендарний бразилець.
Багато років тому, коли я був молодим, в США привезли гравця, на ім'я Пеле, і він грав за команду під назвою Космос. Я був на цьому стадіоні, коли тут грав Пеле, він був переповнений. Це було давно, я був молодим хлопцем, який прийшов подивитися на Пеле, він був просто неймовірним. Тому я скажу, що найкращим гравцем є Пеле,
– заявив Трамп.
Трамп назвав накращого футболіста: відео
Кар'єра Пеле у Космосі
- У віці 35 років Пеле підписав контракт з американським клубом Космос, який виступав у Північноамериканській футбольній лізі NASL.
- На той момент бразилець мав серйозні фінансові проблеми. Клуб з Нью-Йорка запропонував йому контракт, який зробив Пеле найбільш високооплачуваним спортсменом у світі. Тоді він отримував 1,4 мільйона доларів на рік.
- У 1977 році Пеле став чемпіоном США та найкращим гравцем NASL, після чого завершив кар'єру.
- Загалом за Нью-Йорк Космос він зіграв 107 матчів та забив 64 голи (64 маті та 37 голів у лізі NASL).
- Завдяки Пеле відвідуваність футбольних матчів у США зросла у 10 разів.
Раніше повідомлялося, як на церемонії нагородження переможця клубного ЧС-2025 Дональд Трамп отримав медаль від президента ФІФА Джанні Інфантіно.