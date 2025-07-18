Англійський гранд перехопить Забарного у ПСЖ: клуб готовий на умови Борнмута
- Ілля Забарний, центральний захисник Борнмута, може перейти до англійського клубу, який готовий заплатити 70 мільйонів євро за його трансфер.
- ПСЖ намагався знизити ціну на Забарного, але Борнмут залишився непоступливим щодо вартості футболіста
Трансферна сага навколо Іллі Забарного отримала новий розвиток подій. Центральний захисник Борнмута та лідер збірної України може залишитись в Англії.
Попри численні намагання ПСЖ так і не зміг домовитись з Борнмутом про трансфер Іллі Забарного. Англійський клуб може вихопити футболіста прямо з під носа у парижан, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт Джанлуки Ді Марціо.
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Куди перейде Забарний?
Борнмут виставив шалений цінник на Іллю Забарного. ПСЖ намагався знизити ціну на українського захисника, але "вишні", попри чутки, не поступились парижанам у вартості футболіста.
Однак з'явився клуб, який готовий задовольнити апетити Борнмута – 70 мільйонів євро. Тоттенхем заплатить "вишням" потрібну суму та навіть додасть бонуси до угоди по трансферу українця.
Чи перейде Ілля Забарний у Тоттенхем залежить лише від футболіста. "Шпори" мають великі шанси перехопити лідера збірної ПСЖ, адже французький клуб не хоче платити такі кошти за футболіста.
До слова. Тоттенхем у наступному сезоні зіграє у Лізі чемпіонів. "Шпори" у кампанії 2024/2025 виграли Лігу Європи та здобули путівку в основну сітку найпрестижнішого турніру.
Раніше повідомляли, що іншому англійському топклубу пропонували купити Іллю Забарного влітку цього року. Команда якраз потребує нового захисника.