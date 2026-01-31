Динамо підпише легіонера, якого втратив Челсі – ЗМІ

Динамо наразі займається підготовкою до весняної частини чемпіонату України. "Біло-сині" мають наміри поборотися щонайменше за топ-3 турнірної таблиці УПЛ.

Окрім того, київський клуб активно шукає нових футболістів для підсилення. Блогер та інсайдер Ігор Бурбас розповів, що Динамо наблизилось до першого зимового трансферу.

Який трансфер може оформити Динамо?

За словами інсайдера, Динамо підпише ганського футболіста Стенлі Куарші. Перехід гравця затримується лише через питання з візою.

Бурбас повідомив, що як тільки вирішаться декілька нюансів, Куарші одразу приєднаться до київського клубу.

Це той самий гравець, якого анонсували ще у грудні,

– розповів Бурбас.

Відомо, що футболіст перейде у Динамо на правах оренди. Проте у "біло-синіх" буде доступна опція викупу.

Відзначимо, що Куарші проходив перегляд у Челсі. Проте лондонський клуб не зміг підписати ганського футболіста через те, що йому не було 18 років, адже без дозволу батьків це було неможливо.

Нещодавно журналіст Володимир Звєров повідомив про те, що у Динамо запросили нового фахівця Володимира Маліцького . Він працювати у київському клубі – тренером-аналітиком.

Яке становище у Динамо?