Трансферне літо 2025: усі переходи зірок футболу у міжсезоння в топ-лігах

Під час літнього міжсезоння футбольні клуби Європи підписують нових футболістів та позбуваються баласту. У цьому році трансферне вікно у провідних лігах відкрилося 1 червня через участь у Клубному чемпіонаті світу.

Трансфери топ-зірок світового футболу завжди викликають підвищений інтерес у вболівальників. 24 Канал слідкуватиме за усіма змінами в клубах, трансферними чутками та переходами футболістів. Наша увага, в першу чергу, буде прикута до чемпіонатів, в яких грають українські легіонери.

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Коли в Європі відриваються трансферні вікна

У цьому році перше трансферне вікно діяло з 1 по 10 червня. Це пов'язано з Клубним чемпіонатом світу 2025, який стартує 15 червня. Команди-учасниці мали можливість посилити свій склад напередодні старту турніру. Основне літнє трансферне вікно в кожній з топ-ліг має свої терміни. У більшості чемпіонатів воно відкривається 1 липня.

Дати літніх трансферних вікон

Англійська Прем'єр-ліга: 12 червня – 30 серпня

Бельгійська Ліга Жупіле: 15 червня – 7 вересня

Нідерландська Ередивізі: 16 червня – 2 вересня

Турецька Суперліга: 30 червня – 12 вересня

Французька Ліга 1: 1 липня – 31 серпня

Німецька Бундесліга: 1 липня – 2 вересня

Грецька Суперліга: 1 липня – 13 вересня

Італійська Серія А: 1 липня – 1 вересня

Іспанська Ла Ліга: 1 липня – 1 вересня

Українська Прем'єр-ліга: 1 липня – 1 вересня

Американська МЛС: 24 липня – 22 вересня

Топ-5 найдорожчих трансферів літа-2025

Наразі найдорожчим трансфером літнього міжсезоння є перехід нідерландського захисника Діна Гюйсена з Борнмута до Реала. Одноклубник Іллі Забарного коштував "королівському клубу" 59 мільйонів євро. Також до топ-п'ятірки потрапили трансфери Тіджані Рейндерс з Мілану до Манчестер Сіті, алжирського захисника Раяна Аїта-Нурі, Раяна Шеркі з Ліона та форварда Ліама Делапа.

1. Дін Гюйсен, захисник – 59 мільйонів євро (трансфер з Борнмуту до Реала)

2. Тіджані Рейндерс, півзахисник – 55 мільйонів євро (Мілан – Манчестер Сіті)

3. Раян Аїт-Нурі, захисник – 36,5 мільйонів євро (Вулверхемптон – Манчестер Сіті)

4. Раян Шеркі, вінгер – 36,5 мільйонів євро (Ліон – Манчестер Сіті)

5. Ліам Делам, форвард – 35,5 мільйонів євро (Іпсвіч – Челсі)

Усі офіційні трансфери та чутки літнього міжсезоння 2025