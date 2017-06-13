Трансферне літо 2025: усі переходи зірок футболу у міжсезоння в топ-лігах
Під час літнього міжсезоння футбольні клуби Європи підписують нових футболістів та позбуваються баласту. У цьому році трансферне вікно у провідних лігах відкрилося 1 червня через участь у Клубному чемпіонаті світу.
Трансфери топ-зірок світового футболу завжди викликають підвищений інтерес у вболівальників. 24 Канал слідкуватиме за усіма змінами в клубах, трансферними чутками та переходами футболістів. Наша увага, в першу чергу, буде прикута до чемпіонатів, в яких грають українські легіонери.
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Коли в Європі відриваються трансферні вікна
У цьому році перше трансферне вікно діяло з 1 по 10 червня. Це пов'язано з Клубним чемпіонатом світу 2025, який стартує 15 червня. Команди-учасниці мали можливість посилити свій склад напередодні старту турніру. Основне літнє трансферне вікно в кожній з топ-ліг має свої терміни. У більшості чемпіонатів воно відкривається 1 липня.
Дати літніх трансферних вікон
- Англійська Прем'єр-ліга: 12 червня – 30 серпня
- Бельгійська Ліга Жупіле: 15 червня – 7 вересня
- Нідерландська Ередивізі: 16 червня – 2 вересня
- Турецька Суперліга: 30 червня – 12 вересня
- Французька Ліга 1: 1 липня – 31 серпня
- Німецька Бундесліга: 1 липня – 2 вересня
- Грецька Суперліга: 1 липня – 13 вересня
- Італійська Серія А: 1 липня – 1 вересня
- Іспанська Ла Ліга: 1 липня – 1 вересня
- Українська Прем'єр-ліга: 1 липня – 1 вересня
- Американська МЛС: 24 липня – 22 вересня
Топ-5 найдорожчих трансферів літа-2025
Наразі найдорожчим трансфером літнього міжсезоння є перехід нідерландського захисника Діна Гюйсена з Борнмута до Реала. Одноклубник Іллі Забарного коштував "королівському клубу" 59 мільйонів євро. Також до топ-п'ятірки потрапили трансфери Тіджані Рейндерс з Мілану до Манчестер Сіті, алжирського захисника Раяна Аїта-Нурі, Раяна Шеркі з Ліона та форварда Ліама Делапа.
- 1. Дін Гюйсен, захисник – 59 мільйонів євро (трансфер з Борнмуту до Реала)
- 2. Тіджані Рейндерс, півзахисник – 55 мільйонів євро (Мілан – Манчестер Сіті)
- 3. Раян Аїт-Нурі, захисник – 36,5 мільйонів євро (Вулверхемптон – Манчестер Сіті)
- 4. Раян Шеркі, вінгер – 36,5 мільйонів євро (Ліон – Манчестер Сіті)
- 5. Ліам Делам, форвард – 35,5 мільйонів євро (Іпсвіч – Челсі)
Усі офіційні трансфери та чутки літнього міжсезоння 2025
Черговим новачком "містян" став нідерландський півзахисник Тіджані Рейндерс. 26-річний футболіст підписав контракт на 5 років. За підсумками сезону-2024/25 Рейндерс, який виступав за Мілан, був визнаний найкращим півзахисником Серії А. Сума трансферу склала 55 мільйонів євро. Разом з бонусами вона може бути збільшена до 70. Новачком "містян" у літнє міжсезоння став французький вінгер Раян Шеркі. У минулому сезоні 21-річний футболіст грав за Ліон. "Містяни" заплатили за новачка 36,5 мільйонів євро.
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Черговим новачком "містян" став нідерландський півзахисник Тіджані Рейндерс. 26-річний футболіст підписав контракт на 5 років.
За підсумками сезону-2024/25 Рейндерс, який виступав за Мілан, був визнаний найкращим півзахисником Серії А. Сума трансферу склала 55 мільйонів євро. Разом з бонусами вона може бути збільшена до 70.
Новачком "містян" у літнє міжсезоння став французький вінгер Раян Шеркі. У минулому сезоні 21-річний футболіст грав за Ліон. "Містяни" заплатили за новачка 36,5 мільйонів євро.