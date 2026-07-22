Головні футбольні трансфери 2026 року: всі переходи та чутки літа
Футбольний сезон 2026 – 2027 вже стартував. Команди готуються до виступів у внутрішніх чемпіонатах та на євроарені.
Разом з тим триває літнє трансферне вікно. Клуби з усього світу можуть підписувати футболістів аж до кінця серпня, повідомляє 24 Канал.
Які найдорожчі трансфери у 2026 році?
Власне, чимало трансферів стались ще на початку червня або ж під час чемпіонату світу-2026. До прикладу, гравець збірної України Юхим Конопля нарешті відправився у топ-лігу.
Українець тепер гратиме у Німеччині за Боруссію Менхенгладбах. Йому на заміну Шахтар придбав Олександра Караваєва, який до травня цього року грав за Динамо.
Проте найгучніші трансфери, звісно, відбуваються в Англії, Іспанії та інших топ-лігах. Найбільше поки витрачають лондонські Тоттенхем та Челсі, які вже перетнули позначку в 250 мільйонів.
Топ-10 найдорожчих трансферів літа-2026:
|
МІСЦЕ
|
ГРАВЕЦЬ
|
ЗВІДКИ
|
КУДИ
|
СУМА
|
1
|
Морган Роджерс
|
Астон Вілла
|
Челсі
|
137,3 мільйона євро
|
2
|
Еліотт Андерсон
|
Ноттінгем Форест
|
Манчестер Сіті
|
135 мільйонів євро
|
3
|
Сандро Тоналі
|
Ньюкасл
|
Тоттенхем
|
108 мільйонів євро
|
4
|
Матеус Фернандес
|
Вулверхемптон
|
Тоттенхем
|
99 мільйонів євро
|
5
|
Ентоні Гордон
|
Ньюкасл
|
Барселона
|
80 мільйонів євро
|
6
|
Гонсалу Рамуш
|
ПСЖ
|
Мілан
|
74 мільйона євро
|
7
|
Жеремі Жаке
|
Ренн
|
Ліверпуль
|
63,6 мільйона євро
|
8
|
Ян-Поль ван Хеке
|
Брайтон
|
Тоттенхем
|
60 мільйонів євро
|
9
|
Йоган Манзамбі
|
Фрайбург
|
Астон Вілла
|
60 мільйонів євро
|
10
|
Марко Палестра
|
Аталанта
|
Челсі
|
57 мільйонів євро
Загалом же серед 11-ти найдорожчих трансферів дев'ять належать клубам саме з АПЛ. Рекорд цього літа поки встановив Морган Роджерс, який за 137 мільйонів євро перейшов з Астон Вілли в Челсі.
Всі головні трансфери літа 2026 року
Олексій Сич
Морган Роджерс
Леандро Троссар
Руслан Маліновський
Алехандро Грімальдо
Леандро Андраде
Андрей Сантос
Ян-Пол ван Хеке
Йоган Манзамбі
Томаш Кендзьора
Юрі Тілеманс
Віктор Муньйос
Марко Палестра
Дензел Думфріс
Сандро Тоналі
Ісмаель Сайбарі
Ібраїма Конате
Гонсалу Рамуш
Елліот Андерсон
Марк Кукурелья
Олександр Караваєв
Ентоні Гордон