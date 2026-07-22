Головні футбольні трансфери 2026 року: всі переходи та чутки літа

Футбольний сезон 2026 – 2027 вже стартував. Команди готуються до виступів у внутрішніх чемпіонатах та на євроарені.

Разом з тим триває літнє трансферне вікно. Клуби з усього світу можуть підписувати футболістів аж до кінця серпня, повідомляє 24 Канал.

Які найдорожчі трансфери у 2026 році?

Власне, чимало трансферів стались ще на початку червня або ж під час чемпіонату світу-2026. До прикладу, гравець збірної України Юхим Конопля нарешті відправився у топ-лігу.

Українець тепер гратиме у Німеччині за Боруссію Менхенгладбах. Йому на заміну Шахтар придбав Олександра Караваєва, який до травня цього року грав за Динамо.

Проте найгучніші трансфери, звісно, відбуваються в Англії, Іспанії та інших топ-лігах. Найбільше поки витрачають лондонські Тоттенхем та Челсі, які вже перетнули позначку в 250 мільйонів.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа-2026:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ ЗВІДКИ КУДИ СУМА 1 Морган Роджерс Астон Вілла Челсі 137,3 мільйона євро 2 Еліотт Андерсон Ноттінгем Форест Манчестер Сіті 135 мільйонів євро 3 Сандро Тоналі Ньюкасл Тоттенхем 108 мільйонів євро 4 Матеус Фернандес Вулверхемптон Тоттенхем 99 мільйонів євро 5 Ентоні Гордон Ньюкасл Барселона 80 мільйонів євро 6 Гонсалу Рамуш ПСЖ Мілан 74 мільйона євро 7 Жеремі Жаке Ренн Ліверпуль 63,6 мільйона євро 8 Ян-Поль ван Хеке Брайтон Тоттенхем 60 мільйонів євро 9 Йоган Манзамбі Фрайбург Астон Вілла 60 мільйонів євро 10 Марко Палестра Аталанта Челсі 57 мільйонів євро

Загалом же серед 11-ти найдорожчих трансферів дев'ять належать клубам саме з АПЛ. Рекорд цього літа поки встановив Морган Роджерс, який за 137 мільйонів євро перейшов з Астон Вілли в Челсі.

Всі головні трансфери літа 2026 року