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Sport News 24 Футбол Головні футбольні трансфери 2026 року: всі переходи та чутки літа
22 липня, 16:20
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Головні футбольні трансфери 2026 року: всі переходи та чутки літа

Анатолій Дерека

Футбольний сезон 2026 – 2027 вже стартував. Команди готуються до виступів у внутрішніх чемпіонатах та на євроарені.

Разом з тим триває літнє трансферне вікно. Клуби з усього світу можуть підписувати футболістів аж до кінця серпня, повідомляє 24 Канал.

Які найдорожчі трансфери у 2026 році?

Власне, чимало трансферів стались ще на початку червня або ж під час чемпіонату світу-2026. До прикладу, гравець збірної України Юхим Конопля нарешті відправився у топ-лігу.

Українець тепер гратиме у Німеччині за Боруссію Менхенгладбах. Йому на заміну Шахтар придбав Олександра Караваєва, який до травня цього року грав за Динамо.

Проте найгучніші трансфери, звісно, відбуваються в Англії, Іспанії та інших топ-лігах. Найбільше поки витрачають лондонські Тоттенхем та Челсі, які вже перетнули позначку в 250 мільйонів.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа-2026:

МІСЦЕ

ГРАВЕЦЬ

ЗВІДКИ

КУДИ

СУМА

1

Морган Роджерс

Астон Вілла

Челсі

137,3 мільйона євро

2

Еліотт Андерсон

Ноттінгем Форест

Манчестер Сіті

135 мільйонів євро

3

Сандро Тоналі

Ньюкасл

Тоттенхем

108 мільйонів євро

4

Матеус Фернандес

Вулверхемптон

Тоттенхем

99 мільйонів євро

5

Ентоні Гордон

Ньюкасл

Барселона

80 мільйонів євро

6

Гонсалу Рамуш

ПСЖ

Мілан

74 мільйона євро

7

Жеремі Жаке

Ренн

Ліверпуль

63,6 мільйона євро

8

Ян-Поль ван Хеке

Брайтон

Тоттенхем

60 мільйонів євро

9

Йоган Манзамбі

Фрайбург

Астон Вілла

60 мільйонів євро

10

Марко Палестра

Аталанта

Челсі

57 мільйонів євро

Загалом же серед 11-ти найдорожчих трансферів дев'ять належать клубам саме з АПЛ. Рекорд цього літа поки встановив Морган Роджерс, який за 137 мільйонів євро перейшов з Астон Вілли в Челсі.

Всі головні трансфери літа 2026 року

 

Олексій Сич

Динамо придбало ще одного правого захисника. Після підписання Томаша Кендзьори кияни викупили за 1 мільйон євро гравця Карпат Олексія Сича.

Морган Роджерс

Челсі здійснив поки найдорожчий трансфер літа. За 137 мільйонів євро на "Стемфорд Брідж" перебрався півзахисник "Астон Вілли" Морган Роджерс.

Леандро Троссар

Арсенал задешево позбувся лідера збірної Бельгії. Леандро Троссар продовжить кар'єру в Бешикташі, а лондонці отримають за гравця лише 18 мільйонів.

Руслан Маліновський

Український легіонер залишив італійський Дженоа вільним агентом. Маліновський тепер виступатиме за турецький Трабзонспор.

Алехандро Грімальдо

Ще один чемпіон світу змінив команду влітку. Алехандро Грімальдо перейшов з Баєра в Атлетіко за 22 мільйони євро.

Леандро Андраде

Полісся несподівано змогло переманити до себе гравця з Кабо-Верде. Вінгер Леандро Андраде перейшов з Карабаху за 3 мільйони євро.

Андрей Сантос

Манчестер Юнайтед вирішив придбати гравця, який виявився непотрібним Челсі. За 55 мільйонів євро на "Олд Траффорд" перебрався Андрей Сантос.

Ян-Пол ван Хеке

Тоттенхем посилив захист гравцем Брайтона за 60 мільйонів. Ян-Пол ван Хеке тепер виступатиме за лондонців.

Йоган Манзамбі

Астон Вілла підхопила відкриття чемпіонау світу-2026 Йогана Манзамбі. Фрайбург отримав 60 мільйонів за молодого швейцарця.

Томаш Кендзьора

Динамо повернуло в Україну гравця збірної Польщі Томаша Кендзьору. Гравець виступав за киян з 2017 по 2023 роки, а цього літа залишив ПАОК вільним агентом.

Юрі Тілеманс

Манчестер Юнайтед переманив лідера Астон Вілли та збірної Бельгії Юрі Тілеманса. Перехід оцінюється у 41 мільйон євро.

Віктор Муньйос

Ліверпуль посилив атаку новоспеченим чемпіоном світу. За 40 мільйонів євро з Осасуни був придбаний Віктор Муньйос.

Марко Палестра

Челсі швидко знайшов заміну для Марка Кукурельї. За 57 мільйонів євро з Аталанти в лондонський клуб перейшов Марко Палестра.

Дензел Думфріс

Реал зміг за недорого придбати зірку Інтера та збірної Нідерландів Дензела Думфріса. Трансфер обійшовся лише у 20 мільйонів євро.

Сандро Тоналі

Тоттенхем викупив одного з найкращих центрхавів АПЛ Сандро Тоналі. Трансфер гравця Ньюкасла обійшовся "шпорам" аж у 108 мільйонів євро.

Ісмаель Сайбарі

Баварія переманила до себе одне з відкриттів ЧС-2026 Ісмаеля Сайбарі. Півзахисник ПСВ обійшовся мюнхенцям у 50 мільйонів євро.

Ібраїма Конате

Захисник збірної Франції Ібраїма Конате залишив Ліверпуль вільним агентом. Гравця безкоштовно підписав мадридський Реал.

Гонсалу Рамуш

Мілан також заявив про себе гучним трансфером форварда. "Россонері" придбали португальця Гонсалу Рамуша у ПСЖ за 74 мільйона євро.

Елліот Андерсон

Потужний трансфер провернув Манчестер Сіті. Команда придбала опорного півзахисника збірної Англії Елліот Андерсона, який до цього виступав за Ноттінгем Форест. Сума трансферу склала аж 135 мільйонів євро.

Марк Кукурелья

Новоспечений чемпіон світу Марк Кукурелья з цього сезону виступатиме за Реал. Мадридці придбали гравця Челсі за 55 мільйонів євро.

Олександр Караваєв

Гучним став перехід Олександра Караваєва в Шахтар на правах вільного агента. З 2019 по 2026 рік правий захисник грав за принципового суперника "гірників" Динамо.

Ентоні Гордон

Барселона оформила трансфер зірки збірної Англії Ентоні Гордона ще до старту ЧС-2026. Вінгер Ньюкасла обійшовся каталонцям у 80 мільйонів євро.

Юхим Конопля

Юхим Конопля відправився підкорювати німецьку Бундеслігу. Правий захисник збірної України гратиме за Боруссію Менхенгладбах. Перехід на правах вільного агента.