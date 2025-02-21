Довбик пропустив тренування Роми: чи зіграє форвард у матчі Серії А

У нинішньому сезоні українському нападнику Роми Артему Довбику дошкуляють дрібні пошкодження. Вони заважають гравцю збірної України демонструвати стабільну гру.

Український форвард Роми Артем Довбик не зіграв у вирішальному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з Порту (3:2). Перед самим поєдинком футболіст отримав ушкодження, пише 24 Канал.

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Коли очікувати повернення Довбика

За інформацією Calciomercato, Довбик пропустив відновлювальне тренування команди. Це означає, що нападник не зможе допомогти "джаллоросси" у матчі 26-го туру Серії А проти Монци. Зустріч відбудеться у понеділок, 24 лютого.

Проте стан Довбика не викликає великого занепокоєння у тренерського штабу Роми на чолі з Клаудіо Раньєрі. Цілком ймовірно, що українець відновиться до матчу проти Комо.

Поєдинок 27-го туру чемпіонату Італії запланований на 2 березня. Залишається лише сподіватися, що Артем залікує пошкодження м'яза стегна та матиме ігрову практику.

У нинішньому сезоні Артем Довбик зіграв за Рому 33 матчі у всіх турнірах. На рахунку бомбардира 13 забитих м'ячів та 4 гольові передачі. Через травми Довбик пропустив три поєдинки (1 – у Лізі Європи та 2 – у чемпіонату). У попередньому турі Серії А проти Парми українець просидів усю гру на лаві запасних.