Батько Гераскевича пообіцяв не дати росіянам спокійно жити
- Михайло Гераскевич, тренер збірної з бобслею і скелетону, заявив, що їхня мета тепер – прибрати росіян зі світового спорту.
- Владислав Гераскевич отримав дискваліфікацію на Олімпійських іграх за відмову зняти шолом на честь загиблих українських спортсменів, що викликало підтримку з боку суспільства та бізнесу.
Президент Української федерації бобслею і скелетону та тренер збірної Михайло Гераскевич розповів, що мотивує його та сина Владислава продовжувати змагатися після дискваліфікації на Олімпійських іграх. Коуч зазначив, що їхня мета тепер – прибрати росіян зі світового спорту.
Гераскевичі нині чимало спілкуються зі світовою пресою та беруть участь у різних не лише спортивних заходах. Як пише Главком, Михайло має багато ідей, як зробити так, щоб росіянам у спорті було непереливки.
Дивіться також Гераскевич відреагував на удар по центру Львова
Які плани у Михайла та Владислава Гераскевичів?
За словами Михайла Гераскевича, після обурливого рішення МОК позбавити Владислава Гераскевича права змагатися на Олімпійських іграх у спортивної родини виникла проблема з мотивацією, яка швидко вирішилася.
З'явилося усвідомлення: якщо ми припинимо, то це буде означати, що ми погодились програти. І це мотивує на подальшу боротьбу,
– сказав тренер.
Як і у випадку з "шоломом пам'яті", натхненням продовжувати боротися за справедливість є приклад захисників України, які боронять незалежність на фронті.
Програти, коли наші хлопці і дівчата воюють та кладуть життя свої… А тут просто в спорті програти і своє місце звільнити для росіян... Ні, такого не дочекаються. У нас дуже багато ще ідей і ми будемо їх реалізовувати. Ми не дамо можливості спокійно жити і змагатися росіянам,
– пообіцяв Михайло Гераскевич.
Як змінилося життя Владислава Гераскевича після Олімпійських ігор?
- Вчинок українця на Олімпіаді, де він відмовився зняти шолом на честь загиблих українських спортсменів і отримав дискваліфікацію, викликав захват і повагу в суспільстві.
- Одразу декілька бізнесів заявили про підтримку благодійного фонду Гераскевича, зокрема 10 мільйонів передав скелетоністу власник Шахтаря Рінат Ахметов.
- Владислав розпочав суспільну дискусію щодо позбавлення звання Героя України зрадника і втікача Сергія Бубки.
- Верховна Рада провалила голосування щодо цього питання, залишивши привілейоване становище колишнього президента НОК без змін.