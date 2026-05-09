Нові подробиці вибору тренера збірної: що завадило призначенню Маркевича

Збірна України шукає нового головного тренера після звільнення Сергія Реброва. Найбільш обговорюваним кандидатом був Мирон Маркевич.

Проте нещодавно стало відомо, що Маркевич не очолить команду, новим тренером збірної стане італієць Андреа Мальдера. Журналіст Михайло Співаковський на ютуб-каналі "ВЗбірна" поділився новими деталями щодо переговорів УАФ із Маркевичем.

Що відомо про розмову УАФ з Маркевичем?

За словами інсайдера, незважаючи на активне обговорення кандидатури досвідченого фахівця у медіапросторі, офіційних кроків з боку УАФ не було.

Мене дивує, що навколо Маркевича було так багато розмов. З того, що я знаю, йому ніхто навіть не телефонував із керівництва,

– зазначив журналіст.

Співаковський наголосив, що ключові особи, які відповідали за вибір тренера, взагалі не розглядали цей варіант як пріоритетний.

Двоє ключових людей, які приймали рішення, не сприймали цю кандидатуру серйозно,

– підсумував Співаковський.

Яка реакція на можливе призначення Мальдери?

Колишній гравець збірної України Сергій Кривцов в інтерв'ю для 24 Каналу зазначив, що Андреа Мальдера має великий досвід роботи в Мілані та Італії, а також співпрацював з Андрієм Шевченком і Роберто Де Дзербі.

У нього вже є база, залишилося лише проявити власну самостійність. Я майже на 100% впевнений, що у нього все вийде,

– додав він.

Інший колишній гравець збірної, Євген Левченко, розповів, що Мальдера вже працював в Україні, добре розуміє місцеві реалії та знає, чого можна вимагати від гравців. Він має налагоджені комунікаційні зв'язки та прямий контакт з Шевченком.

Водночас Левченко зауважив, що питання, чи впорається він саме з роллю головного тренера, залишається відкритим.

Хто такий Андреа Мальдера?