Фанат розбив телевізор ногою після гола Трубіна у ворота Реала
- Анатолій Трубін забив гол на 90+8 хвилині, що вивело Бенфіку в плей-оф Ліги чемпіонів і вибило Марсель з турніру.
- Розлючений фанат "провансальців" розбив телевізор ногою після гола Трубіна.
У середу, 28 січня, відбулись поєдинки останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів. В одному з них Бенфіка вдома приймала Реал.
У цьому протистоянні інтрига трималась до останньої секунди. Адже на кону стояла путівка в раунд плей-оф, інформує 24 Канал.
Що сталось наприкінці матчу Бенфіка – Реал?
Всі поєдинки цього туру розпочинались в один час. Проте у грі "орлів" і "вершкових" було додано найбільше компенсованого часу.
На останніх хвилинах усе складалось так, що вирішувалась доля одразу чотирьох команд. Бенфіка перемагала 3:2 й цей результат виводив Марсель в 1/16 фіналу, а португальська команда вилітала з турніру.
Якби Реал зрівняв рахунок, то він виходив би напряму в 1/8 фіналу, а Манчестер Сіті довелося б грати в 1/16 фіналу. Ще ж один гол "орлів" виводив їх у плей-оф і залишав за бортом "провансальців".
Тож за цією грою слідкували фанати всіх цих команд. Серед них був і вболівальник Марселя, який дуже переживав за своїх улюбленців.
Він став свідком гола Анатолія Трубіна, який забив на 90+8 хвилині, прийшовши в чужий штрафний майданчик. Це означало виліт французів з турніру.
Побачивши це взяття воріт, у фаната здали нерви. Він був розгніваний і ногою розбив свій телевізор одразу після забитого м’яча у виконанні українського голкіпера.
Фанат розбив телевізор після гола Трубіна: дивіться відео
До слова. Цей гол став лише сьомим для голкіперів в історії Ліги чемпіонів. До цього лише два воротарі забивали у найпрестижнішому європейському турнірі не з пенальті.
Зазначимо, що в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Бенфіка знову може зіграти проти Реала – альтернативним варіантом є міланський Інтер. Жеребкування відбудеться 30 січня.
Що відомо про кар'єру Трубіна в Бенфіці?
Анатолій став гравцем "орлів" у серпні 2023 року, перейшовши з Шахтаря за 10 мільйонів євро.
У складі Бенфіки провів уже 132 матчі, в яких пропустив 127 м'ячів і 55 разів залишав свої ворота "сухими". Гол у ворота Реала став першим для українця в кар'єрі (дані Transfermarkt).
З лісабонцями здобув два трофеї – Суперкубок Португалії та Кубок ліги.
Наступна гра "орлів" відбудеться 1 лютого на виїзді проти Тондели в чемпіонаті Португалії. Наразі Бенфіка посідає третє місце в турнірній таблиці Прімейра-ліги.