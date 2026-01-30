Трубін – Нео: Бенфіка відреагувала на жеребкування Ліги чемпіонів у стилі "Матриці"

Укр Рус
30 січня, 18:18
2

Андрій Олійник
  • Бенфіка у своєму інстаграмі дотепно обіграла жеребкування Ліги чемпіонів у стилі "Матриці".
  • Анатолій Трубін відреагував на повторну зустріч з Реалом, написавши "Ну ось знову" у мережі Threads.

Португальська Бенфіка дотепно обіграла дежавю, яке чекає на клуб у плей-оф Ліги чемпіонів. Під час повторної зустрічі з мадридським Реалом в центрі уваги очевидно буде український голкіпер Анатолій Трубін.

"Орли" посіли на етапі ліги останнє прохідне місце – 24-те. Тож розуміли, що їхнім суперником буде або добре знайомий Жозе Моурінью Інтер, або принижений Трубіним Реал, писав клуб в своєму інстаграмі

Як Бенфіка анонсувала протистояння з Реалом?

Перед тим, як у Ньоні провели церемонію жеребкування, лісабонці проілюстрували свої перспективи у стилі "Матриці" і вибору між двома пігулками.

Коли ж їм випала кулька з Реалом, то мем мав продовження – тепер Анатолія Трубіна зобразили у ролі обраного Нео, якого у фільмі зіграв Кіану Рівз.

Як відреагував на жеребкування Ліги чемпіонів Трубін?

Сам український голкіпер теж поділився емоціями від повторення дуелі з Реалом. На своїй сторінці у мережі Threads Трубін написав "Ну ось знову" – деяким коментаторам це нагадало фразу Карла Джонсона з культової гри GTA San Andreas.

Чому Трубін – злий геній Реала?

  • Анатолій відзначився першим у кар'єрі голом на 90+8-ій хвилині матчу з мадридцями, завдяки чому його клуб потрапив до плей-оф.

  • Реал ще ніколи раніше не пропускав в Лізі чемпіонів від воротарів.

  • Гол Трубіна визнали найкращим у 8-му турі раунду ліги. 