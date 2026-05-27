Циганков не стане одноклубником партнера по збірній України – джерело повідомило прикру деталь

Варіант за якого Віктор Циганков стане футболістом нідерландського Аяксу може виявитись нежиттєздатним. Питання у фінансових можливостях іменитого клубу.

Нещодавно Жирона вилетіла з елітного дивізіону чемпіонату Іспанії, що одразу породило чутки про відхід українців із клубу. За інформацією ресурсу fcupdate.nl, одного з них, Віктора Циганкова, не варто очікувати у Нідерландах.

Що говорять про Циганкова у Нідерландах?

Протягом кількох днів після вильоту Жирони зі Ла Ліги майбутнє 28-річного вінгера Жирони та збірної України пов’язували з амстердамським Аяксом. Проте, нідерландський журналіст Марк Вервей вважає, що місцевому клубу навряд вдасться підписати українця.

Навіть попри те, що Жирона вилетіла з Ла Ліги, він зараз занадто дорогий. Він також хлопець, який, я думаю, зрештою захоче заробити, йому зараз 28 років. І я не думаю, що Аякс має зараз розглядати саме цю позицію,

– сказав Вервей.

Зазначимо, що наразі у статусі футболіста Аякса перебуває Олександр Зінченко. Однак, шанси цього гравця збірної України втриматись у столиці Нідерландів. Раніше повідомлялось, що на фоні важкої травми із ним не продовжать контракт, який діє до літа.

Як пройшов сезон 2025/26 для Циганкова?

Попри клубну невдачу, минулий рік був для Віктора Циганкова непоганим. Вінгер уникнув значних проблем зі здоров’ям та був доступним для ігор протягом левової частки сезону.

У кампанії 2025/26 Циганков забив сім голів та віддав п’ять результативних передач у 34 матчах усіх турнірів. У цей відрізок часу він зіграв також чотири матчі за збірну України, де зробив один асист.