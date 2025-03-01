Відсвяткував у стилі "Зоряних війн": Циганков ефектно перервав гольову "засуху" за Жирону
- Віктор Циганков забив гол у матчі "Жирона" – "Сельта", вперше з серпня 2024 року.
- Циганков також відзначився асистом, подавши з кутового на Ерреру, який зрівняв рахунок у матчі.
Український вінгер Жирони Віктор Циганков нагадав про себе під час матчу чемпіонату Іспанії. Гравець збірної України вперше з серпня минулого року відзначився голом.
У суботу, 1 березня, відбувся матч 26-го туру іспанської Ла Ліги "Жирона" – "Сельта". У стартовому складі господарів на поле вийшов Віктор Циганков, пише 24 Канал.
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Другий гол Циганкова у сезоні
Український вінгер Жирони давно не відзначався результативними діями. Тож на поєдинок проти "небесних" Циганков вийшов з особливим налаштуванням.
Націленість на ворота принесла результат на 21-й хвилині матчу. Віктор скористався скидкою партнера по команді та з кількох метрів розстріляв голкіпера суперників.
Відео голу Циганкова
Віктор відсвяткував забитий гол з мечем джедая. Українець давній фанат культової медіафраншизи "Зоряні війни".
Для Циганкова цей гол став другим у сезоні. Востаннє 27 річний вінгер відзначався ще у серпні 2024 року.
На 69-й хвилині зустрічі Циганков відзначився асистом. Українець подав м'яч з кутового на Ерреру, який зробив рахунок у матчі нічийним – 2:2.
Відео асисту Циганкова та голу Еррери
У підсумку поєдинок Жирона – Сельта завершився внічию 2:2. У турнірній таблиці команда Циганкова займає 11-те місце.