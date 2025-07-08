Французьку команду обікрали на Тур де Франс: викрадене майно вже продають у Москві

З 5 липня триває головна подія світового велоспорту – Тур де Франс. Вже після першого його етапу стався скандал, коли у представників команди Cofidis викрали 11 велосипедів.

Крадіжка сталася біля готелю, де відпочивали спортсмени та персонал команди. Майно викрали прямо з ремонтної вантажівки й напередодні з'явилися цікаві деталі цього інциденту, інформує 24 Канал.

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Попри те, що стоянка була під охороною, ніхто не бачив, як відбувався злочин, але згодом у найближчому лісі було знайдено п’ять велосипедів. Ціна кожного з них – близько 13 тисяч євро.

Не минуло й тижня, як було знайдено слід злочинців. У Москві на місцевому сайті Авіто з'явилися оголошення про продаж велосипедів без документів, які брали участь у Тур де Франс.

Чи дійсно це самі ті велосипеди невідомо, але продавець прямо вказує, що вони з команди Cofidis. У наявності є саме шість велосипедів, які не було знайдено, а ціни за них складають від 5200 до 7600 євро.

Оголошення про деякі з цих велосипедів було виставлено раніше, але особливістю сайту Авіто є те, що їх можна редагувати заднім числом, а також змінювати фото й опис товару.

У Москві продають велосипеди, які викрали на Тур де Франс / Фото з сайту Авіто

До слова. Попри крадіжку, команда Cofidis продовжила участь у Тур де Франс на запасних велосипедах. Наразі триває четвертий етап змагань, які закінчаться 27 липня.

Нагадаємо, що під час другого етапу Тур де Франс стався ще один скандал. Фанати дивилися гонку із цвинтаря, де ногами стояли на могилах.