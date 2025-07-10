На Тур де Франс поліція підстрелила чоловіка

У вівторок, 8 липня, відбувся четвертий етап Тур де Франс-2025 у Руані. Під час турніру трапився неприємний інцидент.

Невідомий чоловік із ножем почав погрожувати глядачам під час Тур де Франс. Внаслідок інциденту кілька осіб постраждали, пише 24 Канал з посиланням на Wieleflits.

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Інцидент на турнірі

Один із поліцейських отримав поранення, іншому довелося відкрити вогонь, щоб зупинити нападника. Зловмисником виявився 21-річний утікач із психіатричної лікарні.

Чоловік з’явився поблизу місця фінішу етапу, де зібрався великий натовп людей і почав погрожувати їм ножем. На щастя, його все ж вдалося затримати і доставити до поліцейського відділку. Наразі невідомо, що йому загрожує.

Цікаво, що нещодавно етап Тур де Франс дивилися прямо з кладовища. Уболівальники не просто дивилися гонку з території цвинтаря, а навіть ставали на надгробні плити, щоб краще розгледіти, що відбувається на трасі.