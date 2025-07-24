Секрет бразильської феєрії: Туран подзвонив Неймару перед матчем з Бешикташем
- Шахтар переміг Бешикташ з рахунком 4:2 у кваліфікації Ліги Європи завдяки бразильським гравцям.
- Тренер Арда Туран попросив Неймара мотивувати молодих бразильців Шахтаря перед матчем, що вплинуло на результат.
- Кевін, Аліссон і Егіналдо відіграли вирішальну роль у перемозі, забивши всі голи для Шахтаря.
Донецький Шахтар здобув виїзну перемогу над Бешикташем (4:2) в рамках кваліфікації Ліги Європи. Ключову роль у перемозі "гірників" у Стамбулі відіграли бразильці.
Перед матчем з Бешикташем головний тренер Шахтаря Арда Туран зателефонував своєму колишньому одноклубнику Неймару. Ця розмова вплинула на підсумковий результат поєдинку, пише 24 Канал з посиланням на Play Spor.
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Неймар – мотиватор бразильців Шахтаря
За інформацією джерела, наставник "гірників" попросив Неймара поспілкуватися з трьома молодими бразильцями: Кевіном, Аліссоном та Егіналдо. Форвард Сантоса повинен був мотивувати своїх співвітчизників перед відповідальним матчем у Стамбулі.
У підсумку саме ці бразильці відіграли вирішальну роль у поєдинку: Кевін оформив дубль, Аліссон забив гол та віддав два асисти, а Егіналдо теж відзначився забитим м'ячем.
Зазначимо, що Арда Туран та Неймар разом грали у Барселоні. З того чосу колишні одноклубники зберігають дружні відносини.
Довідка. Наразі Неймар захищає кольори Сантоса. Бразилець приєднався до рідного клубу на початку 2025 року.
Завдяки виїзній перемозі Шахтар буде впевненіше почуватися в домашньому поєдинку з Бешикташем. Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться у наступний четвер, 31 липня.
Тренер "чорних орлів" Оле-Гуннар Сульшер пообіцяв взяти реванш у другому поєдинку протистояння з Шахтарем.