Календар матчів збірної України з футболу на 2025 рік

Команда Сергія Реброва у 2025 році візьме участь у відборі до чемпіонату світу-2026, а також вперше зіграє на турнірі в Канаді. Загалом "синьо-жовті" проведуть вісім поєдинків.

Українська асоціація футболу оприлюднила календар матчів збірної на 2025 рік. Вже у червні підопічні Сергія Реброва розпочнуть підготовку до кваліфікації на ЧС-2026, пише 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

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Коли гратиме збірна Україна у 2025 році

Вперше у своїй історії збірна України зіграє в Канаді. "Синьо-жовті" візьмуть участь у турнірі Canadian Shield.

Українці зіграють два поєдинки: з канадцями (7 червня) та збірною Нової Зеландії (10 червня). Раніше національна команда України не зустрічалася з цими суперниками. Тренерський штаб нашої збірної перегляне гравців, які зможуть підсилити команду.

У вересні підопічні Реброва стартують у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Суперниками "синьо-жовтих" за путівку на Мундіаль будуть збірні Франції, Азербайджану та Ісландії.

Календар матчів збірної України на 2025 рік / фото УАФ

Нагадаємо, що свої перші матчі у 2025 році збірна України провела у березні. В рамках плей-оф Ліги націй українці поступилися Бельгії за підсумком двох матчів (3:1 та 0:3). "Синьо-жовті" не зуміли підвищитися в класі та продовжать виступи у дивізіоні В.