Легенда Карпат та експартнер Мілевського стануть головними тренерами юнацьких збірних України
- Виконавчий комітет УАФ призначив нових головних тренерів для юнацьких, жіночих, молодіжних та дівочих збірних України.
- Олександр Ситник та Олег Голодюк стали тренерами юнацьких збірних, а Володимир Пятенко, Олег Бортнік, Людмила Лемешко та Наталія Ігнатович очолили жіночі та дівочі збірні.
Виконавчий комітет УАФ погодив кандидатури головних тренерів юнацьких збірних України. Також були призначені наставники жіночої, молодіжної та дівочих збірних України.
У Києві відбулося засідання Виконавчого комітету УАФ. На ньому було прийнято низку важливих кадрових рішень, пише 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.
Читайте також Шевченко поговорив із журналістами з нагоди річниці в УАФ: що казав голова українського футболу
Нові призначення УАФ у збірних України
Члени виконкому погодили призначення Олександра Ситника на посаду головного тренера юнацької збірної України (U-17). На початку кар'єри він грав разом з Артемом Мілевським та Олександром Алієвим за молодіжні команди київського Динамо. У 2006 році разом зі збірною України став срібним призером молодіжного чемпіонату Європи-2006. Після завершення ігрової кар'єри успішно працював в академіях Динамо та Шахтаря.
Легендарний футболіст Карпат Олег Голодюк очолить юнацькі збірні України (U-15, U-16). Він чимало років кар'єри віддав рідній команді. Наразі Голодюк працює тренером юнаків Карпат U-19.
Найближчим часом адміністрація УАФ проведе перемовини та укладе угоди про співпрацю. Цікаво, що 3 лютого Олександра Ситника офіційно представили тренером юнацьких збірних України U-15 та U-16.
Виконком УАФ підтримав кандидатури тренерів / фото УАФ
Також були погоджені головні тренери жіночої, молодіжної та дівочих збірних України. Виконувачем обов’язків керманича національної жіночої збірної став Володимир Пятенко, головним тренером національної молодіжної жіночої збірної (WU-19) призначено Олега Бортніка, головним тренером дівочої збірної України (WU-17) – Людмилу Лемешко, а головним тренером наймолодшої дівочої збірної України (WU-15) – Наталію Ігнатович.