Баскетболіст Кривбаса відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу
- 4 квітня російська армія завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Рогу, внаслідок чого загинули 14 осіб, включаючи шістьох дітей.
- Баскетболіст Михайло Бублик поділився фотографією пошкодженої будівлі, зазначивши, що там починав свою спортивну кар'єру.
У п'ятницю, 4 квітня, російська окупаційна армія завдала удару по Кривому Рогу. Терористи серед білого дня поцілили по житловому кварталу.
Михайло Бублик відреагував на ракетний удар Росії. Баскетболіст місцевого Кривбаса на власній сторінці в інстаграмі опублікував наслідки атаки окупантів, пише 24 канал.
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Реакція Бублика
Михайло Бублик у соціальних мережах поділився світлиною пошкодженої будівлі внаслідок ракетної атаки росіян. Баскетболіст зазначив, що саме там розпочинав шлях у спорті.
14 років тому починав тут грати в баскетбол. Сьогодні за декілька десятків метрів тут прилітає ракета,
– написав Бублик.
Наразі відомо про 14 загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Серед них шестеро дітей.